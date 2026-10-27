První podzimní déšť jako test domu: Co všechno může odhalit

První podzimní déšť nemusí znamenat jen mokré boty, kaluže na zahradě a příjemné bubnování kapek na parapet. Pro dům je to také poměrně dobrá zkouška odolnosti. Právě při vydatnějším dešti se mohou objevit místa, která jsou za sucha prakticky neviditelná. Stačí vědět, kam se podívat.
Začněte tam, kam běžně nechodíte
Největší chybu děláme, když po dešti kontrolujeme pouze fasádu. Voda totiž nemusí být vidět tam, kudy do domu skutečně proniká. Prohlédněte proto také půdu, sklep, garáž nebo technickou místnost.
Na půdě hledejte především nové mokré skvrny, tmavší dřevo, kapky vody nebo vlhkou izolaci. Nemusí přitom pršet přímo v místě, kde se objeví problém. Voda může po konstrukci stékat a projevit se o kus dál.
U starších domů se vyplatí po silnějším dešti zkontrolovat také rohy místností, ostění oken a místa kolem komínů.
Po dešti prohlédněte všechny stěny v domě, zvláště v místnostech, do kterých běžně nechodíte. pexels.com Okapy prozradí překvapivě hodně
Během deště je ideální chvíle sledovat, co se děje v okapovém systému. Voda by měla plynule odtékat a neměla by přetékat přes okraj, stát v žlabu nebo stékat po fasádě.
Pokud voda z okapu padá přímo k domu, nemusí být problém pouze v samotném svodu. Dlouhodobé smáčení okolí základů může přispívat k jejich vlhnutí.
Praktický test: během deště se na několik minut projděte kolem domu a sledujte svody. Pokud voda stříká na fasádu, vytváří velkou louži u základů nebo odtéká jinam, než by měla, je lepší problém řešit ještě před zimou.
Zkontrolujte okapy. zdroj: pexels.com Mokrá skvrna nemusí být tam, kde zatéká
Objevíte na půdě nebo stropě mokré místo? Automaticky to neznamená, že je problém přesně nad ním.
Voda si umí najít vlastní cestu. Může proniknout například kolem poškozeného místa na střeše a následně stékat po konstrukci, trámu nebo izolaci. Na povrchu se proto projeví až o několik desítek centimetrů dál.
Po dešti proto kontrolujte půdu, rohy místností, okolí komína, střešních oken a také prostupy různých instalací. Podezřelá místa si můžete vyfotit a porovnat při dalším dešti.
Co prozradí fasáda?
Po dešti se některé části fasády samozřejmě zbarví tmavěji. Zpozornět je dobré ve chvíli, kdy jedno konkrétní místo zůstává mokré výrazně déle než jeho okolí.
Pozornost si zaslouží také praskliny, odlupující se omítka a okolí oken. Právě tudy může voda pronikat do konstrukce. U dřevěných fasád se vyplatí sledovat hlavně spodní části, rohy a spoje.
Venkovní parapety mají za úkol odvádět dešťovou vodu, a tím chránit fasádu. Zdroj: Deceuninck Udělejte si malý „dešťový test“
Nemusíte být stavař ani si pořizovat speciální přístroje. Během silnějšího deště si vezměte telefon a projděte:
okapy a svody, fasádu a okolí oken, půdu nebo podkroví, sklep, terasu a chodníky, místa kolem základů.
Podezřelé místo vyfoťte. Ještě lepší je pořídit fotografii znovu po několika hodinách. Uvidíte, která místa vysychají rychle a která zůstávají vlhká.
Kontrola kolem domu je důležitá. Zdroj: Unsplash Déšť jako domácí diagnostika
První podzimní déšť tak nemusí být jen nepříjemnou předzvěstí sychravého počasí. Je to vlastně přirozený test domu, při kterém voda sama ukáže, kudy proudí a kde se zadržuje.
A čím dříve si všimnete drobného problému, tím lépe. Vyčistit ucpaný svod nebo opravit poškozené těsnění je výrazně jednodušší než na jaře řešit vlhkou izolaci, poškozenou fasádu nebo plíseň.
Takže až příště začne pořádně pršet, nemusíte zůstat jen u okna. Možná právě těch pár minut venku odhalí problém, kterého byste si jinak všimli až za několik měsíců.
zdroj: autorský text