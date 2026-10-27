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První podzimní déšť jako test domu: Co všechno může odhalit

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První podzimní déšť nemusí znamenat jen mokré boty, kaluže na zahradě a příjemné bubnování kapek na parapet. Pro dům je to také poměrně dobrá zkouška odolnosti. Právě při vydatnějším dešti se mohou objevit místa, která jsou za sucha prakticky neviditelná. Stačí vědět, kam se podívat.
zdroj: pexels.com

zdroj: pexels.com

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 27.10.2026 18:39

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Home-in-Cube

HomeInCube.cz přináší inspiraci ze světa bydlení, interiérového designu a architektury. Nahlíží do zajímavých bytů a domů, představuje nápady pro kuchyně, koupelny, ložnice i další části interiéru a ukazuje, jak lze propojit estetiku s praktickým každodenním fungováním. Vedle designových trendů a...

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