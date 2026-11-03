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Výtečník jezdil i se čtrnácti zákazy řízení. Neměl pojištění ani technickou

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Dennívýzva
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Dostal několik šancí, ale ani tak se nepoučil. Policisté na Brněnsku vyhmátli za volantem muže, který nasbíral už čtrnáct zákazů řízení. Poslední přitom platí až do roku 2029. Při kontrole navíc odmítl test na drogy, neměl ani pojištění nebo platnou technickou.
Výtečník jezdil i se čtrnácti zákazy řízení. Neměl pojištění ani technickou

Výtečník jezdil i se čtrnácti zákazy řízení. Neměl pojištění ani technickou

Zdroj: Anh Tuan Tran
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 03.11.2026 10:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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