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Brno má nového primátora. Vaňkovou po osmi letech vystřídal Hruška

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Brno má po osmi letech nového primátora. Markétu Vaňkovou vystřídá Jakub Hruška, lídr vítězného uskupení Lidovci a STAN. Na ustavujícím zasedání zastupitelstva získal podporu 44 z 54 přítomných. Město příští čtyři roky povede široká koalice.
Brno má nového primátora. Vaňkovou po osmi letech vystřídal Hruška

Brno má nového primátora. Vaňkovou po osmi letech vystřídal Hruška

Zdroj: Nicolas Rosier
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 03.11.2026 11:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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