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Kraj zakládá novou firmu kvůli nemocnicím. Opozici vadí náklady i nejistota

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Dennívýzva
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Jihomoravští zastupitelé schválili založení nové akciové společnosti, která bude dalším krokem k přeměně krajských nemocnic na holding. Pro návrh hlasovalo 37 zastupitelů, dalších 18 z ANO se zdrželo. Transformace devíti nemocnic má být hotová v roce 2028 a kraj za ni zaplatí zhruba 100 milionů.
Kraj zakládá novou firmu kvůli nemocnicím. Opozici vadí náklady i nejistota

Kraj zakládá novou firmu kvůli nemocnicím. Opozici vadí náklady i nejistota

Zdroj: Pixabay.com
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.11.2026 18:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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