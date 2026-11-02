Kraj zakládá novou firmu kvůli nemocnicím. Opozici vadí náklady i nejistota

Jihomoravští zastupitelé udělali další krok v přeměně krajských nemocnic z příspěvkových organizací na holding. Pro založení akciové společnosti Jihomoravské transformační dnes bylo 37 zastupitelů, mezi nimi i několik opozičních. Proti návrhu hlasovalo sedm zastupitelů z SPD či Stačilo!, 18 zastupitelů ANO se zdrželo. Transformaci nemocnic, kterou krajské zastupitelstvo schválilo na konci únoru, dlouhodobě kritizuje opozice. Podle ní je systém příspěvkových organizací funkční.
Přeměna na holding bude mít několik fází, dokončená by měla být v roce 2028. Náklady na projekt mají dosáhnout 100 milionů korun a mají být rozložené do tří let. Strategické řízení nemocnic bude mít na starosti mateřská společnost Jihomoravská zdravotní, každá nemocnice si ale ponechá své vedení a odpovědnost. Prvními nemocnicemi, které se do procesu zapojí, budou hodonínská a letovická nemocnice.
Transformace se týká devíti krajských nemocnic. Jedním z prvních kroků transformace má být podle Grolicha posouzení právních závazků jednotlivých nemocnic. Zastupitelé dnes schválili také rámcový projektový plán. Z něj například plyne, že každá nemocnice bude muset vytvořit vlastní lokální transformační tým či určit koordinátora a garanty jednotlivých oblastí.
Opozičním zastupitelům vadí mimo jiné výše nákladů. „Prostředky, které má transformace stát, se dají vynaložit úplně jiným způsobem, do materiálního vybavení nebo do platů zdravotnického personálu," uvedl Milan Vojta z opozičního hnutí ANO.
Krok podle opozice představuje taky nejistotu pro zaměstnance. Založení Jihomoravské transformační Vojta považuje za krok, který se lidem těžko chápe. "Nevidíme k tomu nějakou větší komunikaci ze strany vedení kraje,“ poznamenal.
„Od začátku jsme počítali s tím a avizovali jsme to, že dneska máme Jihomoravskou zdravotní, která má na starosti jak zastřešení nemocnic a provedení transformačního procesu, tak fakticky má dnes na starost i provoz Sanatoria Pálava. Vzhledem k tomu, že je všechno provozně rozběhnuté, docházíme k bodu, kdy to potřebujeme oddělit, aby byl samostatný subjekt, který má na starosti Sanatorium Pálava a samostatný subjekt, který bude tou budoucí mateřskou společností všech těch transformačních kroků a budoucích nemocnic,“ vysvětlil jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL).
Do nové společnosti se podle Grolicha převede část majetku a část zaměstnanců. Krátký čas budou vedle sebe fungovat Jihomoravská zdravotní a Jihomoravská transformační. „Je to jenom formální procesní krok, který je možná zdánlivě zmatečný, ale fakticky to jinak právně udělat nejde,“ poznamenal Grolich. Stávající Jihomoravská zdravotní se po dokončení všech potřebných kroků poté přejmenuje na Sanatorium Pálava, Jihomoravská transformační na Jihomoravskou zdravotní.