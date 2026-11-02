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Neuctivá padesátnice kradla hřbitovní kvítí, zakročili strážníci

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Ani dušičkové období se v Brně neobešlo bez nepříjemných chvil. Padesátnice sbírala květinovou výzdobu z cizích hromů. Když ji ostatní návštěvníci upozornili na nevhodné chování, začala jim sprostě nadávat. Zakročit museli strážníci.
Neuctivá padesátnice kradla hřbitovní kvítí, zakročili strážníci

Neuctivá padesátnice kradla hřbitovní kvítí, zakročili strážníci

Zdroj: Pixabay.com
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 02.11.2026 16:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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