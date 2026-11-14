Důvody, proč zajít na Dřevorubce: Působivé hory, vděčný humor i skvělá herecká dvojice

Tento týden se v kinech objevila Dřevorubec, romantická komedie Petra Zahrádky. Manažerka Jana (Pavla Gajdošíková) se po letech v Praze vrací na rodné Valašsko, tentokrát jako nová ředitelka chátrající pily svého otce (Martin Pechlát). Kromě venkovského života jí čáru přes rozpočet dělá i dobrácký dřevorubec Pavel (Adam Vacula), který v ní probudí nečekaný cit. Snímek určitě stojí za vidění, minimálně z těchto pěti důvodů.
Budete mít chuť se přestěhovat do hor
Podle režiséra a scenáristy Petra Zahrádky snímek vznikl částečně z touhy vrátit se do valašských kopců a z výsledného filmu je to znát. Hory a příroda jsou jedním z nejdominantnějších prvků Dřevorubce, což posiluje kontrastem s uspěchaným a povrchním životem v Praze. Postavy se pohybují v kopcích i v lesích a kamera využívá prostředí k vykreslení působivých scenérií, zároveň styl života místních spojuje s prostředím, krajinou, zeminou a hlavně dřevem. Snímku se daří udělat horský způsob života příjemně nakažlivým a líbivě vykreslené prostředí si divák zamiluje dost snadno.
Natočil to tvůrce českého Doktora Martina
Petr Zahrádka v oblasti pracoval na české verzi seriálu Doktor Martin a tak má zkušenosti s tvorbou fikční komunity zasazené v nádherných horách. Suchý, ale laskavý humor spojený s životem v horách je něco, co mají Dřevorubec a Doktor Martin společné. Diváci, které seriál zaujal, tak mohou v Dřevorubci najít podobný zážitek. Zároveň jsou obě díla zárukou, že Zahrádka umí zachytit kouzlo hor, což je jedna z hlavních kvalit filmu.
Nenáročný humor
S oběma díly se zároveň pojí jednoduchý situační humor, stojící na hláškách i kontrastu prostředí. Jana (Pavla Gajdošíková) je žena z města, která žije životem korporátních manažerů, románků i městských radovánek a první polovinu filmu sledujeme, jak nedostatečná je to příprava na život v Beskydech. Humor sám o sobě není zlý, vychází z jednoduchých, ale nijak vyhrocených konfliktů, zároveň netlačí na pilu a působí přirozeným a nenuceným dojmem. Což přitom souvisí s následujícím bodem.
Je to film, u kterého si odpočinete
Petr Zahrádka chtěl natočit snímek, který jde po srsti a navodí příjemné pocity, což Dřevorubec splňuje. Romantický příběh ženy z korporátu, kterou změní horské prostředí a nová láska, patří k nejpředvidatelnějším schématům, právě ta předvídatelnost ale slouží vyprávění. Dřevorubec se nesnaží vyvolat velké emoce, a i když je jeho hrdinové prožívají, zachycuje je snímek velmi civilně a nevtíravě. Pokud má divák chuť na nenáročnou romantiku v atraktivním prostředí, je Dřevorubec přesně pro něj.
Přesní herci
Dřevorubec má štěstí na funkční herecké výkony. Koneckonců hraje hlavní roli Pavla Gajdošíková, držitelka Českého lva a Ceny české filmové kritiky za drama Chyby. Přestože hraje hrdinku, která se ocitá mezi idylickým, ale svérázným venkovem a pokryteckým městským životem a prochází celkem turbulentními emočními procesy, daří se jí udržet civilnost a zároveň přesvědčivě prožívat emoce. Její herecký kolega Adam Vacula se drží na stejné úrovni. Kvůli roli dřevorubce Pavla strávil několik dní brigádou na pile na Valašsku, kde si osahal práci se dřevem, takže v roli působí věrohodně. Oběma sekunduje Marek Lambora v roli Janina slizkého šéfa nebo příjemně civilní Martin Pechlát jako Janin problematický otec, zároveň se ve výrazných rolích objevují dětský herec Vojtěch Bos a Viera Pavlíková coby Janina svérázná bytná.
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Zdroj: Kinobox