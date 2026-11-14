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Chýlková s Krausem mají u Zbraslavic vlastní rekreační osadu. Do obyčejné chaty by se s rodinou nevešli

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Jan Kraus a Ivana Chýlková mají kousek od Zbraslavic ve středních Čechách kout, kam rádi utíkají z rušné Prahy. Není to přitom obyčejná chalupa, ale hned několik samostatných domků. Využívá je širší Krausova rodina, která je natolik početná, že by se do jediné chaty jen těžko vešla.
Chýlková s Krausem mají u Zbraslavic vlastní rekreační osadu. Do obyčejné chaty by se s rodinou nevešli

Chýlková s Krausem mají u Zbraslavic vlastní rekreační osadu. Do obyčejné chaty by se s rodinou nevešli

Zdroj: Next Foto
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 14.11.2026 16:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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