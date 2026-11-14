Jak ušetřit za vánoční dárky? Stačí používat slevové kódy, které mohou snížit účet za nákupy o stovky korun. Zde je návod, jak na to.

Přemýšlíte, jak splnit přání svým nejbližším a zároveň jak ušetřit za vánoční dárky? Pomocí slevových kuponů můžete na jednom nákupu ušetřit i stovky korun. Podívejte se, jak na to.
Jak ušetřit za vánoční dárky a neslevit ze svých nároků
Koupit svým blízkým to, co si pod stromeček nejvíce přejí, je pro mnohé samozřejmost. Jenže vánoční dárky mohou pořádně provětrat rozpočet. Není nutné čekat jen na velké výprodeje nebo obcházet obchody a hledat nejnižší ceny. Existuje jednodušší způsob, jak při vánočních nákupech ušetřit: slevové kódy a kupóny. Stačí vědět, kde je hledat a jak je správně použít.
Slevové portály shromažďují nabídky různých internetových obchodů na jednom místě. Najdete v nich například slevu na oblečení, kosmetiku, elektroniku, knihy, hračky nebo vybavení domácnosti. Některé kódy odečtou z objednávky určité procento, jiné nabídnou pevnou částku nebo dopravu zdarma.
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Kde hledat slevové kódy na vánoční dárky?
Hledání slev není tak těžké, jak by se na první pohled mohlo zdát. Stačí projít několik zavedených českých portálů. Nabídky se mohou lišit a kód, který nenajdete na jednom webu, může být dostupný jinde.
|Kupónový portál
|Co na něm hledat
|Kupi.cz
|Kupóny a slevy pro různé e-shopy i kategorie zboží
|Tipli.cz
|Slevové kódy a také možnost získat část peněz z nákupu zpět
|Skrblík.cz
|Přehled kupónů, akcí a nabídek podle obchodů
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Jak slevový kód uplatnit? Je to otázka chvilky
Použití slevového kupónu je jednoduché a zvládne to každý, kdo běžně nakupuje na internetu.
- Najděte obchod: Na kupónovém portálu vyhledejte e-shop, na kterém chcete koupit vánoční dárek.
- Vyberte nabídku: Prohlédněte si dostupné kupóny a přečtěte si jejich podmínky. Zajímejte se především o datum platnosti a případnou minimální hodnotu objednávky.
- Zkopírujte kód: Klikněte na tlačítko pro zobrazení kupónů a zkopírujte jej.
- Vložte ho do košíku: V e-shopu, kde chcete provést nákup, přejděte k objednávce a uplatněte slevový poukaz v políčku označeném například „Slevový kód“.
- Zkontrolujte konečnou cenu: Po potvrzení se musí sleva odečíst z celkové částky. Teprve potom objednávku dokončete.
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Pozor na podmínky. Ne každý kupón platí na všechno
Před uplatněním slevového kódu zjistěte, jakým způsobem jej lze použít. Některé kódy je možné použít pouze při nákupu nad určitou částku, jiné se vztahují jen na vybrané značky nebo nezlevněné zboží. Často bývá omezením také nemožnost kombinovat několik slevových kódů najednou.
Porovnávejte slevy v několika obchodech
Před Vánoci obchodníci mění ceny u jednotlivých produktů velmi často, proto se vyplatí porovnat konečnou cenu v několika obchodech. Sleva 20 % nemusí automaticky znamenat nejvýhodnější nákup, pokud má jiný prodejce stejný výrobek levnější i bez kuponu. Také pozor na neaktuální nabídky a podezřelé stránky, které požadují zbytečné osobní údaje.
Tip redakce PlanetaEkonomiky
Před nákupem vánočních dárků věnujte několik minut kontrole u slevových portálů. U dražší kosmetiky, elektroniky nebo více kusů oblečení může i desetiprocentní sleva znamenat úsporu několika set korun. Nakupujete-li pro více členů rodiny, zkuste si předem sepsat seznam dárků a u každého ověřit, zda k němu není dostupný slevový kupón. Ušetřené peníze můžete využít třeba na nákup vánoční výzdoby nebo sváteční pohoštění.
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Autor: Kristýna Franclová
Zdroj článku: Kupi | Další tipy, inspiraci a praktické rady najdete na: PlanetaEkonomiky.cz