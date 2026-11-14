John Wick se vrátí. Keanu Reeves ho ale ztvární v jiné podobě, než čekáte

S Johnem Wickem je určitá potíž. Kromě toho, jak skončil čtvrtý film, je tu také skutečnost, že Keanu Reeves nemládne a jak sám říkal, i když jeho srdce je pro, jeho klouby mají pár námitek. Nicméně tvůrci si i tak najdou cestu, jak milovaného superzabijáka přivést zpět.
John Wick se větví všemi směry. Před lety jsme měli prequelový seriál Hotel Continental, spin-off Balerína a chystá se také samostatné dobrodružství slepého zabijáka Caina (Donnie Yen). Také tu jsou dvě počítačové hry; na tu oficiální ještě čekáme, ale jedna indie hra se zaměřovala na dobu, kdy John Wick ještě zabíjel pro Nejvyšší radu. Stejně tak nás do těchto časů zavedla samostatná komiksová řada. Nyní se chystá další, tentokrát animovaný prequel.
Animovaný snímek se zaměří na zásadní událost Wickova života – onen „nemožný úkol,“ který zadal Johnu Wickovi ruský gangster Viggo Tarasov (Michael Nyqvist) a s nímž mu významně pomohl italský mafián Santino D’Antonio (Riccardo Scamarcio). Film nám ukáže, jak se události seběhly, co přesně ten úkol obnášel a jak náročný pro Wicka musel být, když se přitom upsal ďáblu. Z filmů známe jeho důsledky – Wickovi bylo umožněno opustit alternativní společenský systém, usadit se s manželkou Helen a být jí oporou v posledních měsících jejího života, než jistému mafiánskému spratkovi padlo do oka jeho auto.
Snímek dostane na starost Shannon Tindle, který má za sebou práci na pecce Kubo a kouzelný meč a režii animáku Ultraman: Výš a výš. Oba filmy vynikají hlavně špičkovou animací, takže kreslený John Wick bude minimálně po této stránce povedený. Otázkou ale je, zda to bude stačit. Ne že by v animovaném filmu nemohla fungovat dobrá akce, přeci jen je dost příkladů, které tu myšlenku podpoří. Wickovy souboje a přestřelky nicméně těží i z té fyzičnosti, která propracovanou choreografii doplňuje. Prostřelená hlava a kaskadér padající na zem je ta odměna za taneční styl filmové bitky, a je na místě přemýšlet, zda bude mít akce stejnou sílu, když ji filmaři převedou do animace.
Hlavní roli si samozřejmě nadabuje Keanu Reeves, který už nejednou dokázal, že dabingová disciplína mu sedí stejně jako hraní před kamerou. Svůj hlas propůjčil Batmanovi v DC Lize supermazlíčků, panáčkovi Dukeu Caboomovi v Toy Story 4 nebo Shadowovi v Ježkovi Sonicovi 3. Možná by ho ale fanoušci rádi viděli znovu coby Wicka před kamerou.
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Zdroj: Variety