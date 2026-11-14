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John Wick se vrátí. Keanu Reeves ho ale ztvární v jiné podobě, než čekáte

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Dennívýzva
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S Johnem Wickem je určitá potíž. Kromě toho, jak skončil čtvrtý film, je tu také skutečnost, že Keanu Reeves nemládne a jak sám říkal, i když jeho srdce je pro, jeho klouby mají pár námitek. Nicméně tvůrci si i tak najdou cestu, jak milovaného superzabijáka přivést zpět.
John Wick se vrátí. Keanu Reeves ho ale ztvární v jiné podobě, než čekáte

John Wick se vrátí. Keanu Reeves ho ale ztvární v jiné podobě, než čekáte

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.11.2026 14:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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