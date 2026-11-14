Jak poznat, že pokojovým rostlinám chybí světlo? Prohlédněte je
Jak poznat, že pokojovým rostlinám právě teď chybí dostatek světla? Stačí je prohlédnout, ony vám to řeknou samy.
Jak poznat, že pokojovým rostlinám chybí světlo, a jak to napravit
Častým zabijákem pokojových rostlin bývá přemíra zálivky, ale právě v tomto období je to také málo světla. Každá pokojovka potřebuje jiné podmínky pro zdravý růst podle svého původu. Možná právě vašim pokojovkám na podzim a v zimě chybí dostatek světla. Podívejte se, zda právě vaše pokojovky netrpí. Jak poznat, kdy mají pokojovky nedostatek světla?
Světlo je důležitý faktor pro zdravý růst rostlin, nesmí ho být nedostatek!
Světlo je jednou z hlavních potřeb každé rostliny. Aby správně rostly, potřebují ho dostatek. Jak poznat, že trpí nedostatkem světla? Úplně jednoduše. Pokud má vaše rostlina dlouhé stonky a větvičky s lístky pouze na koncích, pak jí světlo s největší pravděpodobností chybí.
Samozřejmě dlouhé liány a šplhající větve do všech stran jsou pro některé rostliny normální, ale u běžných pokojovek značí listy pouze na koncích právě nedostatek slunečních paprsků. Zjistěte, jak by vaše rostlina měla vypadat. Pokud se rostlina vytahuje do výšky a narůstá do dlouhých větví do šíře, taková pokojovka není dostatečně košatá a nevypadá příliš zdravě.
Růst pokojovky za světlem je jasným důkazem
Pokud mají pokojovky dostatek světla a ideální podmínky pro zdravý růst, nemají potřebu natahovat se k oknu či jinému zdroji světla v místnosti. Pokud vaše rostliny rostou a naklání se pouze na jednu stranu – tam, kde je světlo, může za tím stát jeho nedostatek. Rostliny, které trpí na nedostatek světla, rostou do výšky a natahují se přirozeně za slunečními paprsky. Nebo za lampou.
Listy bez světla blednou
Všimli jste si, že listy vašich pokojovek v těchto dnech změnily barvu? Většinou se stává, že rostliny, které trpí nedostatkem světla, začínají blednout. Typicky zelené lístky rostlin jsou bledší a málo vybarvené.
Rostliny špatně rostou
Při nedostatku slunečních paprsků mohou rostliny špatně růst. Pokud vaše pokojovky delší dobu nenasadily nové lístky a jejich stav je až nápadně dlouho neměnný, patrně strádají. Zkuste je přemístit na slunnější parapet, možná se jim začne dařit lépe.
Tip redakce PlanetaZahrady
V zimě nemusíte stěhovat všechny pokojové rostliny na jižní parapet. Každý druh má jiné požadavky na světlo a ostré slunce může některým rostlinám spíše uškodit. Ty rostliny, kterým evidentně chybí slunce, přesuňte blíže k oknu, pravidelně je otáčejte, aby rostly rovnoměrně, a omezte hnojení. Pokud ani poté nezačnou prospívat, zkontrolujte stav kořenů.
Může se vám také líbit
Autor: Kristýna Franclová
Zdroj článku | Další tipy, inspiraci a praktické rady najdete na: PlanetaZahrady.cz
(Článek byl připraven s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)