Noční nájezd v centru České Lípy. Zloděj poničil kavárnu i bar, pak zpytoval svědomí

Noční nájezd v centru České Lípy. Zloděj poničil kavárnu i bar, pak zpytoval svědomíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Noční nájezd v centru České Lípy. Zloděj poničil kavárnu i bar, pak zpytoval svědomíZdroj: Policie ČR
Článek byl publikován 14.11.2026 16:35
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