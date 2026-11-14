Trpišovský přišel o Provoda. Záložník předčasně opustil reprezentační sraz kvůli zranění

Sobotní dopoledne na Strahově mělo být rutinní: polední trénink, balení a odpoledne odlet do Chorvatska. Ještě před tréninkem ale fotbalová asociace oznámila, že sraz opouští Lukáš Provod a s ním i Martin Šubert. Podle
ČTK svaz jako důvod uvedl nemoc, nikoli blíže popsané zranění. Pro trenéra Santiho Deniu je to komplikace před nedělním zápasem, ve kterém jde o udržení v elitní divizi Ligy národů. Pro Jindřicha Trpišovského je to varování. Provod je jedním z opor Slavie a po reprezentační pauze ji čeká nejnabitější blok podzimu. Délka absence přitom zatím nebyla zveřejněna. Levá strana se vyprázdnila během jednoho dne
Proti Španělsku nastoupil Provod v základní sestavě na levé straně zálohy. V 66. minutě ho vystřídal Šubert. Teď chybějí oba, takže Denia přišel o dva hráče pro stejný prostor na hřišti a nemohl je jen tak prohodit.
Výpadek nepřišel osamoceně. V pátek ze srazu odešel nemocný stoper Štěpán Chaloupek, kterého nahradil Filip Prebsl z Plzně. V sobotu následovali Provod a Šubert. To jsou tři vynucené změny za dva dny. K nim se přidávají Ladislav Krejčí, který v Osijeku nesmí hrát kvůli vyloučení proti Španělsku, a Robin Hranáč, který kvůli zranění chyběl už v původní nominaci.
Prebsl přitom dostal vůbec první pozvánku do seniorské reprezentace. Třiadvacetiletý bývalý mládežnický reprezentant patří v Plzni stabilně do základní sestavy. Do áčka ale vstupuje v nejméně komfortní chvíli, jakou si lze představit.
Jurásek, nebo osmnáctiletý Hopi?
Místo Provoda a Šuberta Denia dodatečně povolal Matěje Juráska, levonohého křídelníka Sparty na hostování z Norwiche. Třiadvacetiletý hráč se do reprezentace vrací po více než dvou letech a má za sebou čtyři starty a jeden gól. Pozvánka je překvapivá. Od návratu do Sparty skóroval jen v domácím poháru a v posledních dvou zápasech nezačínal v základu. Denia svou volbu veřejně nevysvětlil. Logika se ale nabízí: potřeboval levou nohu na kraj a hráče, který reprezentační prostředí už zná.
Zajímavější jméno je podle nás Idris Hopi. Osmnáctiletý nováček z Teplic naskočil proti Španělsku jako střídající a podle iDNES zaujal nebojácným výkonem. Po odchodu dvou zkušenějších konkurentů se jeho šance na základní sestavu výrazně zvýšila. Dá se čekat, že Denia bude volit mezi Hopiho odvahou a Juráskovou zkušeností. V zápase, kde nestačí neprohrát, může být mládí paradoxně výhodou.
Matematika z Osijeku: jen výhra je jistota
Zápas Chorvatska s Českem začíná v neděli 15. listopadu ve 20:45 na Opus Areně v Osijeku. Přímý přenos vysílá ČT sport. Tabulka skupiny A3 před posledním kolem vypadá pro Česko krutě:
Tým Body Skóre Španělsko 15 14:5 Anglie 12 16:4 Chorvatsko 3 5:16 Česko 0 2:12
Pět zápasů, pět porážek. Jediné body Chorvatska přitom pocházejí z prvního vzájemného duelu, který vyhrálo v Praze 2:1. Podle
UEFA Chorvatům k udržení třetího místa stačí neprohrát. Česko skončí čtvrté, pokud Chorvatsko neporazí.
Čtvrté místo ještě nemusí znamenat konec. V Lize A zůstávají dvě nejlepší třetí mužstva. Dvě horší třetí a dvě lepší čtvrtá jdou do baráže, přímo sestupují jen dvě nejslabší čtvrtá. Výhra v Osijeku by ale Česku zajistila přinejmenším baráž a zbavila ho závislosti na výsledcích ostatních. Přímý pád do Ligy B by znamenal slabší program a podle iDNES i horší výchozí pozici pro los kvalifikace EURO 2028. V takovém zápase bolí každý hráč, který z kádru vypadne.
Slavia čeká a počítá dny
Pro Slavii je nejdůležitější to, co zatím nikdo neřekl nahlas: kdy bude Provod zpátky. U nemoci se na rozdíl od svalového zranění obvykle nezveřejňuje odhad návratu a pauza může trvat tři dny stejně jako dva týdny. Program, který na Trpišovského čeká, přitom žádné volno nenabízí:
21. listopadu: ligový zápas v Olomouci 25. listopadu: Villarreal doma v Lize mistrů 29. listopadu: Baník doma 5. prosince: Pardubice venku 8. prosince: Bayern Mnichov venku v Lize mistrů 12. prosince: Liberec
Šest zápasů za tři týdny, dva z nich proti evropské špičce. Podle nás je klíčový právě souboj s Villarrealem. Pokud by se Provod do Olomouce nestihl dát dohromady, Trpišovský ho bude chtít šetřit na středeční večer v Edenu. A pokud by nemoc trvala déle, přijde Slavia o hráče, který jí v rozhodujících chvílích dává tah na levé straně a gól z dálky. Celý rozpis najdete na
oficiálním webu Slavie.
Ve Slavii si připomínají známou věc: reprezentační pauza nikdy není jen pauza. Kdo odjíždí na sraz zdravý, nemusí se zdravý vrátit, i když ho nikdo nekopl.
V neděli večer bude Provod v Osijeku jen divákem u televize. Jeho místo zaplní osmnáctiletý kluk z Teplic, nebo sparťan, kterého si reprezentace dva roky nevšimla. Trpišovský mezitím bude sledovat hlavně to, jak rychle mu ze srazu vrátí hráče, který mu na Villarreal opravdu chybět nesmí.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl