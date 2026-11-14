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Nejkrásnější termály v Česku. Léčbu v nich může zaplatit pojišťovna

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Česká republika se pyšní hned několika místy, kde se pod povrchem země ukrývá skutečný poklad: přirozeně teplá minerální voda. Některé prameny vyvěrají z hloubky stovek metrů, jiné dokonce z podzemních dolů. Jejich voda se využívá k léčebným koupelím, rehabilitaci i odpočinku v termálních bazénech.
Nejkrásnější termály v Česku. Léčbu v nich může zaplatit pojišťovna

Nejkrásnější termály v Česku. Léčbu v nich může zaplatit pojišťovna

Zdroj: Pexels
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 14.11.2026 16:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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