Nejkrásnější termály v Česku. Léčbu v nich může zaplatit pojišťovna

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Vybrali jsme pět lázeňských míst, která mají nejen zajímavé přírodní prameny, ale také smluvní zdravotní péči hrazenou za určitých podmínek z veřejného zdravotního pojištění. Neznamená to samozřejmě, že pojišťovna zaplatí každému návštěvníkovi wellness víkend. Lázeňská léčba musí odpovídat diagnóze, doporučit ji musí lékař a návrh musí schválit zdravotní pojišťovna.
Karlovy Vary: Město, kde tryská Vřídlo
Karlovy Vary patří k nejznámějším lázeňským městům Evropy. Jejich největší přírodní atrakcí je Vřídlo, mohutný gejzír minerální vody, který vyvěrá v centru města. Dosahuje teploty přibližně 73,4 °C a každou minutu vydá kolem 2000 litrů vody.
Místní prameny se liší teplotou i obsahem minerálních látek. Kromě Vřídla stojí za pozornost například Pramen Karla IV., Mlýnský pramen, Libuše nebo Rusalka. Voda se používá především k pitným kúrám a také k léčebným koupelím.
Karlovy Vary se zaměřují zejména na onemocnění trávicího ústrojí, poruchy látkové výměny a některé potíže pohybového aparátu. Jedním ze zařízení, které přijímá pacienty v rámci zdravotního pojištění, jsou Bohemia-lázně. Ty potvrzují spolupráci se všemi českými zdravotními pojišťovnami.
Teplice: Pravřídlo, které hřeje už tisíce let
Teplice se mohou pochlubit jedněmi z nejstarších lázní ve střední Evropě. Jejich pokladem je přírodní léčivý pramen Pravřídlo, který vyvěrá z hloubky přibližně jednoho kilometru. Voda má u vývěru 42 °C a obsahuje řadu minerálních látek.
Podle lázní se její léčivé vlastnosti využívají už po staletí. Dnes zásobuje například bazény a vany v lázeňských domech. Zájemci mohou navštívit také THERMALIUM, kde se koupou v přírodní termální vodě. Největší relaxační bazén má teplotu 35 °C.
Teplické lázně se specializují především na léčbu pohybového ústrojí, ale také neurologických a některých cévních onemocnění. Smlouvy mají se všemi zdravotními pojišťovnami v Česku. Nabízejí komplexní i příspěvkovou lázeňskou péči.
Velké Losiny: Sirný Žerotín a voda z hloubky jednoho kilometru
V podhůří Jeseníků leží lázně, které mají jednu velkou zvláštnost. Jejich termální voda obsahuje síru a její charakteristický zápach prozradí původ ještě dříve, než se člověk ponoří do bazénu.
Nejdůležitějším zdejším zdrojem je pramen Žerotín. Voda se k povrchu dostává z vrtu hlubokého přibližně 1000 metrů a u vývěru má kolem 36 °C. Obsahuje mimo jiné sirovodík, který je pro zdejší sirné vody typický.
Termální voda se využívá při léčebných koupelích a zásobuje také bazény v lázeňských hotelech Eliška a Šárka i oblíbený termální park Termály Losiny. Ten nabízí několik vnitřních i venkovních bazénů, takže si teplou vodu lze užívat i v chladnějších měsících.
Lázně se zaměřují na onemocnění pohybového a nervového ústrojí, pooperační rehabilitaci i některá kožní onemocnění. Přijímají také pacienty v rámci lázeňské péče hrazené zdravotní pojišťovnou.
Janské Lázně: Janský a Černý pramen pod Krkonošemi
Janské Lázně mají své místo v podhůří Černé hory a jejich léčivá voda je známá především díky rehabilitačnímu využití. Pod lázeňským domem vyvěrají dva zdroje s poetickými názvy Janský a Černý pramen.
Voda se získává z hlubokých vrtů a při výstupu má přibližně 27 až 29 °C. Nejde tedy o horké prameny, ale o přirozeně teplou minerální vodu, která se využívá při koupelích a v bazénech. V místním aquacentru je možné si ji vychutnat také při rekreačním koupání.
Janské Lázně se proslavily zejména léčbou onemocnění pohybového a nervového ústrojí. Významnou součástí zdejší péče je rehabilitace pacientů po úrazech a operacích, lázně mají také známou dětskou léčebnu Vesna. Státní léčebné lázně Janské Lázně jsou smluvním partnerem zdravotních pojišťoven. Při splnění zdravotních podmínek lze získat komplexní nebo příspěvkovou lázeňskou péči.
Jáchymov: Radonová voda z dolu Svornost
Jáchymovské lázně jsou v českém lázeňství naprostým unikátem. Jejich léčivá voda se totiž nezískává z klasického přírodního vývěru na povrchu, ale z hlubinného dolu Svornost. Ten má za sebou dlouhou historii těžby stříbra a později uranu.
Voda se čerpá z hloubky přibližně 500 metrů a obsahuje přirozeně se vyskytující radon. Lázně využívají několik zdrojů, které nesou jména Curie, C1, Běhounek a Agricola.
Nejteplejší z nich je Běhounek s teplotou přibližně 36 °C. Ostatní mají kolem 29 °C. Radonová voda se používá především při speciálních léčebných koupelích, které jsou součástí takzvané radonové léčby.
Ta se využívá zejména u některých onemocnění pohybového aparátu, revmatických potíží a neurologických diagnóz. Není však vhodná pro každého, má své kontraindikace a vždy musí být indikována lékařem. Léčebné lázně Jáchymov mají smlouvy se všemi sedmi českými zdravotními pojišťovnami. Ne všechny pojišťovny ovšem hradí veškeré léčebné indikace.
Zdroje článku: bohemia-lazne.cz, lazneteplice.cz, janskelazne.com, lazne-losiny.cz, axxoshotels.com, vzp.cz, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Němcová