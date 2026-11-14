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Jurský park 3: Mechanický Spinosaurus urval T-Rexovi hlavu a Téa Leoni ukázala doma záda plná škrábanců

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Snímek Jurský park 3 provázely nehody na place, dvanáctitunový mechanický Spinosaurus totiž svou velkou silou neplánovaně zničil cenného robota T-Rexe.
Jurský park 3

Jurský park 3

Zdroj: FOTO:Universal Pictures / distr. TV Nova
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 14.11.2026 16:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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