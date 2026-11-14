Jurský park 3: Mechanický Spinosaurus urval T-Rexovi hlavu a Téa Leoni ukázala doma záda plná škrábanců

Jurský park 3, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova Jurský park 3, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova Jurský park 3, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova Jurský park 3, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova Jurský park 3, FOTO: Universal Pictures / distr. TV Nova
Snímek Jurský park 3 (2001) se začal natáčet bez dokončeného scénáře, což režisér Joe Johnston označil za každodenní peklo. Během produkce navíc štáb bojoval s mechanickým Spinosaurem, který neplánovaně zničil robota T-Rexe. Fyzické šrámy si z placu odnesla i herečka Téa Leoni, ze které si doma utahoval její tehdejší manžel David Duchovny. Útok dvanáctitunového predátora
Doktor Alan Grant (
) se po letech snaží zapomenout na hrůzy spojené s dinosaury. Brzy se ale nechá zlákat finanční nabídkou rozvedených manželů Kirbyových (William H. Macy a Téa Leoni) k letu nad ostrovem Isla Sorna. Na místě zjistí, že dvojice hledá svého ztraceného čtrnáctiletého syna a on jim má dělat průvodce nebezpečným územím. Sam Neill
Největší postavená loutka pro film, dvanáctitunový Spinosaurus ovládaný hydraulikou, budila na place respekt. Zvíře mohlo podle Williama H. Macyho otáčet hlavou mimořádnou rychlostí. Při natáčení souboje Spinosaurus T-Rexovi nečekaně zlomil krk a tvůrci pak scénu přepsali tak, že Spinosaurus staršího predátora zabije.
„Hlava se zhroutila, krk se zezadu roztrhl a vystříkla hydraulická kapalina, skoro jako krev,“ popsal tehdejší událost člen štábu John Rosengrant.
Setkání s mechanickými tvory bolelo i herce. Když hydraulický Spinosaurus útočil ve vodě na Amandu Kirby, její představitelku
poškrábal. Herečka následně ukázala doma záda plná šrámů. Téu Leoni „V které části filmu tě bičujou?“ zeptal se tehdejší manžel . Nepříjemný fyzický kontakt pocítil i představitel malého Erika (Trevor Morgan), kterého doopravdy pokousaly modely mláďat létajících Pteranodonů a herec přiznal, že to bolelo. David Duchovny Natáčení naslepo
Filmaři začali tvořit bez hotového příběhu. Jde o jediný snímek z původní trilogie, který nevychází z knižní předlohy. Autor Michael Crichton sice strávil několik dní vymýšlením nápadů, ale brzy štáb opustil, protože nepřišel na uspokojivý příběh. Pět týdnů před první klapkou režisér s producentem Stevenem Spielbergem zamítli původní verzi. V té době už na přípravy padlo 18 milionů dolarů. Některé akční pasáže autoři narychlo poskládali ze zamítnutých návrhů z prvních dvou filmů. Do třetího dílu se tak dostala scéna s ptakoještěry a útok na lodi.
Sam Neill v roce 2022 prozradil, že Macy a Leoni z natáčení radost neměli. Macy si v prosinci 2000 novinářům s jasnou nadsázkou postěžoval:
„Kdo vypustil loď za sto milionů dolarů bez kormidla a koho za to vyhodí? Myslím, že by někoho měli zastřelit, ale já tu nevelím.“ Ještě hůř na tom byl Alessandro Nivola (Billy), pro kterého bylo natáčení k zbláznění. Přežít ho podle svých slov pomohl Sam Neill, který mu v přívěsu hrál na ukulele písničky od Beach Boys. Sám Nivola ovšem na otázku, jestli by se vrátil do dalšího dílu, odpověděl jasně: „Doufám, že ne. Opravdu doufám, že ne.“
Pro scénu, ve které hrdinové hledají satelitní telefon ve zvířecím trusu, museli rekvizitáři obstarat patřičnou hromadu materiálu. Na výrobu výkalů nakonec padlo téměř 900 kilogramů ovesné kaše. V baru před cestou na ostrov zase hraje skladba Big Hat, No Cattle od Randyho Newmana. Píseň vypráví o lidech, kteří lžou a dělají ze sebe někoho jiného, což přesně sedí na chování manželů Kirbyových.
Filmové chyby
Pozorní diváci si ve filmu všimli několika přehmatů. V úvodní scéně nese padák s chlapcem nápis „dino-soar“, ale když ho později použije Billy, slova v jednom záběru zmizí a vzápětí se zase vrátí. Asistent předvede i chybu v návaznosti, když v jednom záběru před seskokem padákem nemá nohy připnuté k postroji, ale o vteřinu později už ano. Nelogicky si počíná také na vykopávkách v Montaně, kde se celou vahou opírá o křehkou fosilii, kterou zároveň opatrně čistí kartáčkem na zuby.
Za povšimnutí stojí mizející a znovu se objevující krev na čelním skle havarovaného letadla nebo fakt, že hodinky doktora Granta během útoku na říční člun nečekaně přeskočí z jedné ruky na druhou. Úsměvně působí i detail na zničeném oplocení. Když hrdinové procházejí dírou v plotě, je zřetelně vidět, že těžká ocelová lana jsou ve skutečnosti jen šedě nastříkané obyčejné provazy. Fanoušci paleontologie pak kritizují skutečnost, že ptakoještěři měli ve snímku zuby, přestože byli ve skutečnosti bezzubí.
Snímek Jurský park 3 vysílá televize Nova 14. listopadu v 17:35 a následně 15. listopadu ve 2:05 ráno.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb, imdb).