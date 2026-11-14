Láska přes internet se dočká moderní verze. Klasika s Hanksem a Ryan přitom byla také remakem

Hollywood znovu otevírá starou romantickou schránku. Studio Warner Bros. připravuje novou verzi filmu Láska přes internet (You’ve Got Mail), romantické komedie z roku 1998, v níž se Tom Hanks a Meg Ryan zamilovali prostřednictvím anonymních zpráv, aniž tušili, že ve skutečnosti stojí na opačných stranách obchodního sporu. Režie se ujme Jason Orley, který zároveň připravuje aktuální verzi scénáře podle dřívějšího textu Deborah Kaplan a Harryho Elfonta. Podrobnosti o příběhu zatím studio tají a podle informací The Hollywood Reporteru nemá jít o doslovný remake, nýbrž o nový příběh zasazený do světa původního filmu.
Orley
zatím nepatří mezi režiséry, jejichž jméno samo o sobě přitáhne davy do kin, má ale za sebou několik sympatických žánrových komedií. Jeho celovečerním debutem byla Těžká puberta
(Big Time Adolescence
) se Sydney Sweeney
, v níž Pete Davidson
ztvárnil nezodpovědného mladíka, který se stane vzorem pro dospívajícího chlapce. O tři roky později natočil romantickou komedii Chci tě zpátky
, dostupnou na Prime Video
, kde se Charlie Day
a Jenny Slate
pokoušejí překazit nové vztahy svých bývalých partnerů. Orley má cit pro lehce potrhlé postavy, situační humor i romantiku, která se nemusí brát smrtelně vážně. Právě takový přístup by mohl být pro návrat slavné komedie dobrým tahem.
Lásku přes internet
natočila Nora Ephron
podle scénáře, který napsala společně se svou sestrou Delií. Hanks
v době po Zachraňte vojína Ryana
a před Zelenou mílí
ztvárnil Joea Foxe, majitele velkého knihkupectví, jehož podnikání ohrožuje malý nezávislý obchod Kathleen Kelly v podání Meg Ryan
. Zatímco se oba při osobních setkáních stávají nesmiřitelnými obchodními rivaly, na internetu si pod anonymními přezdívkami vyměňují důvěrné zprávy a postupně se do sebe zamilují. Film zachytil dobu, kdy e-mail představoval jednu z nejpraktičtějších možností, jak se s někým sblížit na dálku – a kdy velké obchodní řetězce začínaly vytlačovat malé živnostníky. V kinech utržil přes 250 milionů dolarů a stal se jedním z největších komerčních úspěchů Ephron, podepsané též pod hity Když Harry potkal Sally
a Samotář v Seattlu
.
Hanks a Ryan se tehdy před kamerou potkali už potřetí a jejich sehranost byla jedním z hlavních důvodů, proč příběh fungoval i přes poměrně jednoduchou romantickou zápletku. Herec později jejich souhru popsal jako něco přirozeného, co ani jeden z nich nemusel příliš analyzovat. Právě takovou dvojici bude muset Orley najít i pro novou verzi. Nejde jen o to obsadit dva populární herce, ale o vytvoření páru, jehož slovní přestřelky a vzájemné jiskření budou diváky bavit stejně jako samotné romantické sbližování – a to v době, kdy e-mail už mnozí považují za něco poněkud zastaralého, zvlášť vedle online seznamek a sociálních sítí.
Základní příběh se tak opět přizpůsobí moderní době, což dosud absolvoval vícekrát – nevznikl ostatně přímo v devadesátých letech. Ephron se inspirovala divadelní hrou Parfumerie maďarského autora Miklóse Lászlóa z roku 1937, kterou už předtím převedl na plátno pionýr romantické komedie Ernst Lubitsch ve filmu Obchod za rohem z roku 1940. Motiv dvou lidí, kteří se v běžném životě nesnášejí, ale v anonymní korespondenci si dokonale rozumějí, tak přežil několik generací komunikačních technologií. Nová verze bude muset najít způsob, jak jej přenést do současnosti, aniž by ztratila jeho původní kouzlo.
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Zdroje: ComingSoon, The Hollywood Reporter