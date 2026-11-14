Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Láska přes internet se dočká moderní verze. Klasika s Hanksem a Ryan přitom byla také remakem

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Hollywood znovu otevírá starou romantickou schránku. Studio Warner Bros. připravuje novou verzi filmu Láska přes internet (You’ve Got Mail), romantické komedie z roku 1998, v níž se Tom Hanks a Meg Ryan zamilovali prostřednictvím anonymních zpráv, aniž tušili, že ve skutečnosti stojí na opačných stranách obchodního sporu. Režie se ujme Jason Orley, který zároveň připravuje aktuální verzi scénáře podle dřívějšího textu Deborah Kaplan a Harryho Elfonta. Podrobnosti o příběhu zatím studio tají a podle informací The Hollywood Reporteru nemá jít o doslovný remake, nýbrž o nový příběh zasazený do světa původního filmu.
Láska přes internet se dočká moderní verze. Klasika s Hanksem a Ryan přitom byla také remakem

Láska přes internet se dočká moderní verze. Klasika s Hanksem a Ryan přitom byla také remakem

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 14.11.2026 13:06

Reklama
Další články z Kinobox.cz
John Wick se vrátí. Keanu Reeves ho ale ztvární v jiné podobě, než čekáte
John Wick se vrátí. Keanu Reeves ho ale ztvární v jiné podobě, než čekáte
Šťastný konec nečekejte. Finále Božího plánu přinese řadu překvapení
Šťastný konec nečekejte. Finále Božího plánu přinese řadu překvapení

Příští týden se televize Nova rozloučí se svým podzimním hitem – seriálem Boží plán. Pozitivně přijímaný...

Kinobox Daily: Co kdyby váš mozek jel na sto procent? Všemocný testuje hranice lidských možností
Kinobox Daily: Co kdyby váš mozek jel na sto procent? Všemocný testuje hranice lidských možností

Co kdyby existovala pilulka, která by vám umožnila využít sto procent vaší mozkové kapacity, vybavit si...

„Cítím se jako princezna,“ říká Marta Jandová o účasti ve StarDance
„Cítím se jako princezna,“ říká Marta Jandová o účasti ve StarDance

Čtrnáctá řada StarDance je v plném proudu a dle očekávání opět drtí veškerou konkurenci. Oblíbená taneční...

Intriky, špionáž a akce ve futuristickém světě. Nový Blade Runner ukazuje finální trailer
Intriky, špionáž a akce ve futuristickém světě. Nový Blade Runner ukazuje finální trailer

Blade Runner se v poslední době vyvinul v dost zvláštní franšízu, respektive se vyvinul v sérii z filmu,...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

Všechny články tohoto autora →
Kinobox.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.