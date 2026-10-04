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Vítkovice ztratily dvougólový náskok. Z Hradce vezou jen bod

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Dennívýzva
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Hokejisté Hradce Králové sice v utkání 8. kola extraligy prohrávali s Vítkovicemi v polovině už 0:2, skóre však otočili a díky rozhodující brance Aleše Jergla v 65. minutě zvítězili 3:2 po prodloužení. Ostravany tak zdolali už potřinácté za sebou.
Vítkovice ztratily dvougólový náskok. Z Hradce vezou jen bod

Vítkovice ztratily dvougólový náskok. Z Hradce vezou jen bod

Zdroj: HC Vítkovice Ridera
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.10.2026 18:44

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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