Vitaminy na imunitu, léky na rýmu. Na co si dát pozor v podzimní lékárničce?

Podzim vrací po hlavním období dovolených do našich dnů pravidelnější rytmus. Nabízí tak dobrou příležitost udělat si pořádek i v tom, co užíváme. Vedle léků na předpis se v tomto období mohou v domácí lékárničce objevit také přípravky na rýmu či kašel, vitaminy i bylinné doplňky. Každý z nich může být sám o sobě v pořádku. V kombinaci však mohou ovlivnit účinek léčby nebo zvýšit riziko nežádoucích účinků. Jak poznat, které přípravky se spolu nemusí snést?
Podle farmaceuta a farmakologa PharmDr. Josefa Suchopára téměř pětina Čechů užívá více než deset léků najednou. V roce 2025 dosáhla spotřeba léčiv v Česku 1 992 definovaných denních dávek (DDD) na 1 000 obyvatel a den.
S počtem současně užívaných přípravků roste pravděpodobnost, že se jejich účinky budou navzájem ovlivňovat, zesilovat nebo naopak oslabovat. Vzniká tzv. léková interakce. Pozornost je proto namístě především pokaždé, když ke své léčbě přidáváme další lék, volně prodejný přípravek či doplněk stravy.
„Na našem trhu je cca 10 000 léků, které mají přibližně 5,5 milionu lékových interakcí. Není tedy reálné očekávat, že si je člověk zapamatuje. Proto je důležité využívat dostupné nástroje a při změně léčby vždy myslet na to, co dalšího užíváte,“ upozorňuje farmaceut a farmakolog PharmDr. Josef Suchopár, odborník na lékové interakce.
Přestože každý z léků, které užíváme, může být předepsaný správně, problém může vzniknout ve chvíli, kdy se jednotlivé přípravky v organismu setkají. Do hry navíc vstupují volně prodejné léky, vitaminy nebo doplňky stravy, které si často přidáváme sami. Výsledkem může být oslabení účinku léčby, nebo naopak vyšší riziko nežádoucích účinků.
Je to „jen“ vitamin
Mnoho z nás stále považuje přírodní nebo volně prodejné přípravky automaticky za neškodné. Jenže ani to nemusí platit.
„Řada rostlinných přípravků nebo doplňků stravy obsahuje látky, které mají v organismu svůj účinek. A pokud něco účinek má, může za určitých okolností ovlivňovat i jiné přípravky, které člověk užívá,“ vysvětluje vedoucí Asistenční služby OZP MUDr. Jana Ježková.
Proto je důležité informovat lékaře nebo lékárníka nejen o všech lécích na recept, ale také o volně prodejných přípravcích, vitaminech, minerálech, bylinných přípravcích nebo doplňcích stravy. I zdánlivě nevinný doplněk totiž může ovlivnit účinek léčby.
MUDr. Jana Ježková: Foto se svolením MUDr. Jany Ježkové
Čím více krabiček, tím více otázek
Představte si člověka, který užívá léky od praktického lékaře, kardiologa a třeba neurologa. K nim přidá vitamin D, hořčík, přípravek na klouby a při nachlazení volně prodejný lék z lékárny. Každé jednotlivé rozhodnutí samo o sobě může být správné. Dohromady ale vzniká úplně nová situace.
„U deseti současně užívaných léků existuje 45 možných dvojic, které mohou být z hlediska interakcí významné. Právě proto je kontrola lékových kombinací u pacientů užívajících více přípravků nejdůležitější,“ upozorňuje PharmDr. Josef Suchopár.
Všechny kombinace si pamatovat nemůžeme
V takových situacích mohou pomoci elektronické nástroje. Klienti zdravotní pojišťovny OZP mají jako jediní kontrolu lékových interakcí neomezeně k dispozici v aplikaci VITAKARTA. Mohou si v ní kdykoli on-line ověřit, zda může být kombinace nového léku, doplňku stravy nebo bylinného přípravku s tím, co už užívají, problematická.
V mobilní aplikaci lze přípravek přidat naskenováním čárového kódu, ve webové verzi zadáním jeho názvu. Kontrola vychází z odborné databáze společnosti DrugAgency, která se ověřování interakcí mezi léčivy věnuje více než 20 let.
„Naším cílem je pomáhat klientům předcházet zdravotním komplikacím dříve, než nastanou. Kontrola lékových interakcí a duplicit ve VITAKARTĚ je proto významným nástrojem, který jim může pomoci bezpečněji užívat léky v každodenním životě,“ zmiňuje MUDr. Jana Ježková.
Elektronická kontrola samozřejmě nenahrazuje lékaře ani lékárníka. Může ale upozornit na možný problém ještě předtím, než člověk začne nový přípravek užívat. Případné varování je pak vhodné probrat s odborníkem.
Kromě interakcí hrozí i duplicity
Dalším problémem je tzv. duplicita léčby. Analýza dat zdravotní pojišťovny OZP ukázala, že v roce 2024 užívalo dva různé léky se stejnou účinnou látkou 7,30 % pojištěnců mladších 60 let a 35,81 % pojištěnců starších 60 let. U seniorů se tedy duplicita týkala více než třetiny sledovaných.
Může se to stát např. tehdy, když dva různí lékaři nezávisle na sobě předepíší obdobný přípravek. Nebo když si pacient koupí volně prodejný lék a neuvědomí si, že stejnou léčivou látku už obsahuje jeho běžně užívaný lék na recept.
„O zdraví musíme pečovat i tím, že známe léky, které užíváme. Podle názvů nic nepoznáme, ale pokud si přečteme, jaké účinné látky léky obsahují, mělo by nás zarazit, když je stejná látka obsažena ve dvou různých lécích. Bereme tedy stejnou látku ve dvou lécích, a to je špatně,“ varuje Suchopár.
Na možnou duplicitu může upozornit také už zmíněná elektronická kontrola. Uživatel si pak může u lékaře nebo lékárníka ověřit, zda skutečně nejde o nechtěné užívání stejné účinné látky ve dvou přípravcích.
Foto: Pixabay
A do třetice: čím léky zapíjíme
Správné užívání léků nekončí jejich výběrem. Roli může hrát také to, čím je zapíjíme. Mnoho z nás automaticky sáhne po čaji, džusu nebo kávě, aniž bychom tušili, že i nápoj může ovlivnit vstřebávání léčiva nebo jeho účinek. A někdy zcela zásadně.
„Platí úplně jednoduché pravidlo – léky zapíjejte jedině vodou. Máme velké množství důkazů, že černý i zelený čaj nebo ovocné a zeleninové šťávy mohou u některých léčiv významně ovlivnit jejich vstřebávání nebo působení, o kávě, energetických nápojích nebo dokonce alkoholu nemluvě,“ upozorňuje Suchopár.
Pozornost si zasluhuje především grapefruitová šťáva, která může u některých léků zvýšit jejich koncentraci v krvi, a tím i riziko nežádoucích účinků. Nevhodné však mohou být také některé bylinné přípravky a léčivé čaje, stejně jako běžný černý či zelený čaj.
Nejbezpečnější obecnou volbou proto zůstává čistá voda, ideálně nikoli minerální, v množství přibližně dvou decilitrů. Vždy je však třeba řídit se pokyny v příbalové informaci nebo doporučením lékaře či lékárníka.
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Jde o to užívat léky správně
Moderní léky nepochybně zachraňují životy a významně zlepšují jejich kvalitu. Aby ale měly šanci fungovat tak, jak mají, musíme jim k tomu dát příležitost tím, že je správně kombinujeme a užíváme.
Při každém novém léku nebo doplňku stravy je proto dobré podívat se na celý seznam přípravků, které už užíváme. A pokud si nejsme jistí, jestli se spolu „snesou“, poradit se s lékařem, lékárníkem, nebo klinickým farmaceutem.
Zdroje info: Autor, citovaní odborníci
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