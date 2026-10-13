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Vitaminy na imunitu, léky na rýmu. Na co si dát pozor v podzimní lékárničce?

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Podzim vrací po hlavním období dovolených do našich dnů pravidelnější rytmus. Nabízí tak dobrou příležitost udělat si pořádek i v tom, co užíváme. Vedle léků na předpis se v tomto období mohou v domácí lékárničce objevit také přípravky na rýmu či kašel, vitaminy i bylinné doplňky. Každý z nich může být sám o sobě v pořádku. V kombinaci však mohou ovlivnit účinek léčby nebo zvýšit riziko nežádoucích účinků. Jak poznat, které přípravky se spolu nemusí snést?
Vitamín C

Vitamín C

Zdroj: Foto: Unsplash
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 13.10.2026 08:27

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plné zdraví

Magazín zaměřený na to, jak pečovat o tělo i duši. Nabízí články o zdravé výživě, cvičení, prevenci nemocí a přírodních metodách podpory imunity. Nechybí ani rady pro duševní pohodu, tipy na relaxační techniky a inspirace pro aktivní životní styl. Vedle odborných informací tu najdete i praktické...

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