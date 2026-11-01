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Svalová asymetrie: Skrytá příčina dlouhodobé bolesti

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Nenápadné návyky z každodenního života formují naše tělo daleko více, než si běžně připouštíme. Nošení tašky na jednom rameni, překřížené nohy při sezení nebo jednostranné sportovní činnosti postupně vytvářejí funkční svalovou asymetrii. Jedna polovina těla se v důsledku toho stává výrazně silnější a zkrácenější, zatímco ta druhá oslabuje a ochabuje. Organismus dokáže tuto nerovnováhu po určitou dobu poměrně úspěšně kompenzovat jinými svalovými skupinami. Dlouhodobě však tento nepravidelný tah vede k nerovnoměrnému zatěžování kloubů, rotaci pánve a neustálým vystřelujícím bolestem.
Ženu bolí celé tělo

Ženu bolí celé tělo

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.11.2026 09:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plné zdraví

Magazín zaměřený na to, jak pečovat o tělo i duši. Nabízí články o zdravé výživě, cvičení, prevenci nemocí a přírodních metodách podpory imunity. Nechybí ani rady pro duševní pohodu, tipy na relaxační techniky a inspirace pro aktivní životní styl. Vedle odborných informací tu najdete i praktické...

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