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Kdy už kašel není jen kašel: co dělat, když máš podezření na zápal plic a kdy nečekat doma

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Dennívýzva
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Kašel, teplota a únava patří k běžným infekcím. Jenže někdy se k nim přidá dušnost, bolest na hrudi nebo zvláštní slabost a už není dobrý nápad jen čekat, až to přejde. Zápal plic může začít nenápadně i prudce. Tohle jsou signály, které stojí za pozornost.
Kdy už kašel není jen kašel: co dělat, když máš podezření na zápal plic a kdy nečekat doma

Kdy už kašel není jen kašel: co dělat, když máš podezření na zápal plic a kdy nečekat doma

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 12.11.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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