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Tenhle kousek vajíčka Češi vyhazují. Za 12 týdnů přitom může pomoct bolavým kolenům i pleti

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Dennívýzva
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Mezi doplňky stravy pro klouby a pleť se objevují kapsle s výtažkem z vaječné blány. Je to průsvitná vrstvička na vnitřní straně skořápky, která s ní většinou skončí v odpadu....
Tenhle kousek vajíčka Češi vyhazují. Za 12 týdnů přitom může pomoct bolavým kolenům i pleti

Tenhle kousek vajíčka Češi vyhazují. Za 12 týdnů přitom může pomoct bolavým kolenům i pleti

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 11.11.2026 09:43

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

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