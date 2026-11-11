Tenhle kousek vajíčka Češi vyhazují. Za 12 týdnů přitom může pomoct bolavým kolenům i pleti

Mezi doplňky stravy pro klouby a pleť se objevují kapsle s výtažkem z vaječné blány. Je to průsvitná vrstvička na vnitřní straně skořápky, která s ní většinou skončí v odpadu. Vědci ji zkoumali u lidí s artrózou kolene i u zdravých dospělých kvůli pleti a vlasům. Kdo má bolavá kolena, může mít chuť kapsle zkusit.
Co se skrývá pod skořápkou
Mezi tvrdou skořápkou a bílkem je tenoučká blána. Vědci v ní našli:
vláknité bílkoviny, hlavně kolagen a elastin, kyselinu hyaluronovou, chondroitinsulfát, glukosamin. Přečtěte si také: Za socialismu to byla v kuchyni úplná samozřejmost. Dnes by z toho mladé hospodyně omdlely
Kolagen a elastin dávají kůži pevnost a pružnost, kyselina hyaluronová a chondroitinsulfát jsou přirozenou součástí kloubů. S mletou skořápkou má výtažek málo společného. V tom, který v červenci 2018 posuzoval Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), je vápníku nejvýš 1 %.
V tenké bláně pod skořápkou vědci našli kolagen, elastin i kyselinu hyaluronovou. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Z kuchyně do kapsle to nejde
Účinky popsané ve studiích se týkají průmyslově zpracovaného prášku v kapslích. Jestli by něco podobného dokázala i blána sloupnutá z vejce, nikdo nezkoumal. Podle EFSA se u jednoho konkrétního výtažku blána ze skořápek oddělí, rozpustí za vyšší teploty v zásaditém prostředí, přefiltruje, zahustí a rozprašováním vysuší na prášek. Jiné výrobky membránu zpracovávají jinak. Tento výtažek v dávce 450 mg denně testovala studie z roku 2019, studie z roku 2020 pak jiný, ve vodě rozpustný výtažek téhož výrobce ve stejné dávce.
Evropská komise zařadila hydrolyzát z vaječné blány mezi povolené nové potraviny pro doplňky stravy nařízením z 31. října 2018. EFSA předtím tento výtažek posoudil jako bezpečný pro dospělé v dávce 450 mg denně. Účinnost úřad nehodnotil.
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Dvanáct týdnů trvaly tři studie, v nichž část lidí brala výtažek a část placebo.
Studie Kdo se účastnil Denní dávka Co se zlepšilo proti placebu Journal of Medicinal Food, 2019 88 dospělých s artrózou kolene, 35–65 let 450 mg ztuhlost kolene, jen po přepočtu Journal of Cosmetic Dermatology, 2020 88 zdravých dospělých, 35–65 let 450 mg hustota vlasů, tón pleti jen v 8. týdnu Journal of Functional Foods, 2025 100 žen, 25–60 let 600 mg vrásky, pružnost, hydratace a hustota pleti
U vlasů a pleti jsou výsledky smíšené. Ve studii z roku 2020 rostla hustota vlasů víc než u placeba od 4. do 12. týdne. Vějířky u očí a tón pleti vyšly lépe než u placeba jen v jednotlivých měřeních, u vrásek ani u nehtů rozdíl nebyl. Korejská studie z dubna 2025 zaznamenala lepší pružnost pleti už po 6 týdnech a žádné nežádoucí účinky.
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Ve studii z roku 2019 vyšla ztuhlost kolene po 5 dnech lépe než u placeba, ale jen po přepočtu na výchozí stav. Bez tohoto přepočtu nevyšel rozdíl v žádném ukazateli. Bolest a funkce kolene se v dotazníku od placeba nelišily ani v jednom měření. Studii financoval výrobce.
U bolavých kolen ukázaly studie s výtažkem z vaječné blány zatím jen skromný přínos. Ilustrační foto. Zdroj: Funkcinės Terapijos Centras / Pexels.
Metaanalýza v časopise Nutrients ze srpna 2024 shrnula sedm studií s placebem u artrózy kolene a pět z nich spojila do společného výpočtu. Vyšla z ní mírně menší bolest a o něco lepší funkce kolene v jednom z dotazníků. U ztuhlosti a u bolesti měřené na další škále významný rozdíl nebyl.
Autoři sami připomínají meze: studií je málo, u části hrozilo zkreslení a financovali je výrobci přípravků.
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Vejce patří v EU mezi alergeny, které musí být na výrobku povinně uvedené. Podle autorů studie z roku 2020 by lidé s alergií na vejce membránu užívat neměli.
Při schvalování v EU vyjádřil jeden členský stát obavu z možné interakce s léky, které lidé s bolestmi kloubů užívají. EFSA tuto otázku v posudku zvlášť nerozebíral, při dávce 450 mg denně ale celkově bezpečnostní obavy neshledal. Kdo má artrózu, bolí ho klouby nebo bere léky, měl by se proto před užíváním doplňku poradit s lékařem či lékárníkem. V Česku je doplněk stravy podle zákona potravina, takže léčbu nenahrazuje.
Odborná doporučení k artróze kolene s vaječnou blánou zatím nepočítají. Základem léčby v nich zůstává pohyb a cvičení, fyzioterapie, zhubnutí při nadváze a léky. Jaký pohyb je pro konkrétní kolena vhodný, poradí lékař nebo fyzioterapeut.
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Zdroje: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6748399/, https://www.mdpi.com/2072-6643/16/16/2640, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7009436/, https://pure.ewha.ac.kr/en/publications/effects-of-oral-supplementation-with-eggshell-membrane-ovoderm-as/, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1647, https://eagri.cz/public/portal/mze/potraviny/doplnky-stravy, https://www.apetitonline.cz/zdravi-vyziva/vajecna-membrana-ucinky-kolagen-klouby-vlasy