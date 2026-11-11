Po 50. roce věku ubývají svaly a metabolismus zpomaluje. Jeden druh cvičení může hubnutí výrazně usnadnit

Pokud je vám více než padesát a rozhodli jste se zhubnout, můžete začít téměř ihned. Existují totiž způsoby, jak na to jít snadno, účinně a zcela přirozeně.
Přestože může být hubnutí s přibývajícím věkem náročné, existují snadné způsoby, jak získat dobré výsledky, ať už jste dospívající nebo senior. Jedná se zejména o zdravé návyky, jako je udržování hydratace a správné cvičení, které
může podpořit spalování kalorií i v pokročilejším věku. Stejně tak je však důležité, abyste se vyhnuli některým běžným návykům, jež mohou mít negativní dopad na zdraví a tím také estetiku postavy. Pomocí několika úprav bude pro vás hubnutí hračka, a to i po padesátce, říká doktorka Jillian Kubala. Vyzkoušejte silový trénink
Ačkoliv je pro mnoho lidí během hubnutí důležité především kardio cvičení, neměli byste zapomínat také na silový trénink, zejména pokud máte po padesátce. S přibývajícím věkem totiž začínáte ztrácet svalovou hmotu, což
může vést ke zpomalení metabolismu a následnému přibývání na váze. Pokud si tedy chcete udržet dobrou postavu, rozhodně byste měli přidat do svého režimu silový trénink, jenž vám pomůže vybudovat svaly a podpořit zdravou tělesnou hmotnost. Jedná se zejména o vzpírání a cvičení s vlastní vahou. Snažte se více hýbat, nikoliv sedět
Při snaze zhubnout je důležitá především větší aktivita během dne. Pokud tedy například sedíte dlouhou dobu v zaměstnání, může to bránit vašemu úsilí získat co nejlepší výsledky. Je proto důležité, abyste se snažili obecně více hýbat – můžete třeba
každou hodinu vstát od stolu a jít na pětiminutovou procházku. Vhodné také je měřit si počet kroků, které za den nachodíte. Zkuste se dopracovat k 10 000 kroků denně nebo více. Výsledky pocítíte na svém těle již brzy. Rozhodně se také snažte chodit více do schodů místo používání výtahu.
Zvyšte příjem bílkovin
Příjem dostatečného množství kvalitních bílkovin ve stravě je důležitý nejen pro hubnutí, ale také pro zvrácení úbytku svalové hmoty souvisejícího se stárnutím. Pokud tedy zvýšíte jejich množství ve své stravě,
můžete naopak svaly nabrat, nebo je udržet dlouhodobě v dobrém stavu. Mezi nejlepší zdroje této živiny patří především ryby a různé druhy masa, vajíčka, sýry, mléčné výrobky, nebo pokud máte raději přírodní zdroje, tak například luštěniny, jako jsou fazole a čočka, ořechy a semínka. Fotografie: Pexels Vařte si jídlo sami doma
Lidé, kteří si připravují jídlo doma, mají tendenci dodržovat zdravější stravovací návyky a snadněji hubnout. Důvodem je především skutečnost, že v tomto případě přesně víte, co do svého jídla přidáváte a
vždy si ho můžete upravit podle svých vlastních představ. Kromě toho si většinu zdravých pokrmů můžete připravit právě u sebe doma a nevyjde vás to ani na mnoho peněz. Můžete také začít experimentovat s různými ingrediencemi, které vás zaujmou. Jezte více ovoce a zeleniny
Zelenina a ovoce jsou plné živin, které jsou životně důležité pro vaše zdraví. Jejich přidání do jídelníčku je navíc velmi jednoduché – můžete si z nich například připravit lahodné
smoothie během odpolední pauzy, přidat je ke své snídani nebo jako přílohu k hlavnímu jídlu (zejména mraženou zeleninu). Důležité je však dodržovat pravidlo alespoň jedné porce těchto blahodárných plodů přírody každý den.
Zdroj:
Healthline
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Spalování kalorií po padesátce nekončí. Metabolismus zůstává stimulovatelný zobrazený najskôr Zdravestravovani.eu.