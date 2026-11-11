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Po 50. roce věku ubývají svaly a metabolismus zpomaluje. Jeden druh cvičení může hubnutí výrazně usnadnit

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Pokud je vám více než padesát a rozhodli jste se zhubnout, můžete začít téměř ihned. Existují totiž způsoby, jak na to jít snadno, účinně a zcela přirozeně.
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.11.2026 08:22

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...

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