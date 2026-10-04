Viktor Pešta prošel UFC i PFL. V Evropě se stal šampionem

U českých těžkých vah se dlouhá mezinárodní kariéra hledá těžko. Pešta se mezi profesionály pohybuje od roku 2010 a během let vystřídal UFC, ruskou scénu, OKTAGON, PFL i KSW. Ne všude uspěl, opakovaně se však dokázal vrátit do velkých zápasů.
UFC přišlo velmi brzy
Do UFC vstupoval jako neporažený bojovník s bilancí 9-0. V květnu 2014 se stal po Karlosovi Vémolovi teprve druhým Čechem, který nastoupil v největší MMA organizaci světa. Při debutu v Berlíně prohrál s Ruslanem Magomedovem na body, v dalším zápase však jednomyslným rozhodnutím porazil Konstantina Erokhina. Oficiální profil UFC připomíná, že v organizaci nastoupil celkem pětkrát.
Pak už přišla jména, která ukázala, jak těžká byla tehdejší konkurence v těžké váze. Derrick Lewis Peštu ukončil ve třetím kole, Marcin Tybura ho trefil high kickem ve druhém a Alexej Olejnik ho v lednu 2017 donutil vzdát se Ezekiel choke. Právě Olejnikovo ukončení se zapsalo do historie jako první úspěšný Ezekiel choke v UFC.
Bilance 1-4 v UFC nevypadá výrazně. Pro Peštovu další kariéru však bylo podstatné, že po odchodu nezmizel z mezinárodní scény. Vrátil se do Evropy a znovu začal sbírat zápasy, které ho časem dovedly k další velké příležitosti.
Titul získal v polotěžké váze
V OKTAGONu nejprve pokračoval mezi těžkými. V roce 2019 porazil Mikea Kylea, poté však v titulovém zápase nestačil na Michala Martínka. Následoval přesun do polotěžké váhy, kde se jeho kariéra znovu rozjela.
Po výhrách nad Ildemarem Alcântarou a Riccardem Nosigliou dostal v září 2021 zápas o uvolněný pás se Stephanem Pützem. Na turnaji OKTAGON 28 lékař po třetím kole Němce kvůli zranění nepustil dál a Pešta se stal prvním šampionem polotěžké váhy organizace.
Pro Peštu šlo o důležitý obrat. V UFC nastupoval jako těžká váha, zatímco jeden z největších úspěchů kariéry přišel po přechodu do polotěžké váhy. Místo snahy držet se za každou cenu v jedné divizi změnil prostředí i váhu a znovu se dostal k velkému titulu.
PFL nevyšlo, přišel návrat
Další krok vedl do PFL. V sezoně 2022 vstoupil do soutěže polotěžkých vah, kde se bojovalo o postup do play off a milionovou prémii pro vítěze. Oba Peštovy zápasy však skončily už v prvním kole. Omari Akhmedov ho porazil na KO a Rob Wilkinson následně na TKO.
Ani dvě porážky v PFL jeho kariéru neukončily. V roce 2023 zamířil do KSW a současně se vrátil do těžké váhy. Při debutu v polské organizaci porazil Filipa Stawowyho škrcením zezadu už v prvním kole. O tři měsíce později pak prohrál se Szymonem Bajorem nejednomyslně na body.
Peštova kariéra proto nestojí na jedné organizaci ani jednom titulu. Jako jeden z prvních Čechů poznal UFC, po odchodu dokázal znovu vybudovat pozici na evropské scéně, získal pás OKTAGONu a později prošel také PFL a KSW. V českém MMA tak zůstává jedním z mála bojovníků své generace, kteří se opakovaně dostali do velkých mezinárodních organizací.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek