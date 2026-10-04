Starý mobil po rodičích si nechte ještě několik let. Ani netušíte, co ztrácíte, když je bez váhání vyhodíte

Ne každý starý telefon je poklad. Když ale doma najdete mobil po rodičích, babičce nebo v krabici na půdě, neházejte ho automaticky do kontejneru na elektroodpad. Pokud jde o ikonický model, například iPhone 2G z roku 2007, originální Nokii 3310 nebo třeba Nokii 8110 proslavenou filmem Matrix, a navíc máte původní krabici, příslušenství a telefon nebyl rozebíraný, můžete se dívat na částky od tisíců korun po desítky tisíc dolarů. Rozdíl mezi odpadem a sběratelským kusem přitom často stojí na detailech, které většina lidí přehlédne: neporušená fólie, shodné IMEI na telefonu a krabici, originální kryty a baterie. Právě proto má smysl starý mobil ještě několik let schovat. Zachovalých originálů ubývá a zájem sběratelů o ně neklesá.
iPhone 2G: od dvou tisíc po čtyři miliony korun
Když Apple 29. června 2007 spustil prodej prvního iPhonu, nabízel dvě varianty: 4GB za 499 dolarů a 8GB za 599 dolarů. Jenže už 5. září téhož roku Apple oznámil, že 4GB verze se bude prodávat jen do vyprodání zásob. Prodejní okno tak trvalo zhruba 68 dní. A právě tahle krátká epizoda dělá z 4GB varianty jednu z nejvzácnějších položek na sběratelském trhu s elektronikou.
Cenové nůžky jsou propastné. Použitý iPhone 2G 8GB bez zvláštní provenience se na eBay prodal za 78 eur, tedy zhruba dva tisíce korun. Kompletní set téhož modelu s původní krabicí, kde souhlasí výrobní čísla, odešel za 999 dolarů. Zapečetěný 8GB kus pak na eBay dosáhl 26 400 dolarů, v přepočtu přes 630 tisíc korun. A absolutní špička? Na specializované aukci LCG Auctions se zapečetěné 4GB kusy prvního releasu prodávaly za 130 027 až 190 373 dolarů, tedy zhruba za tři až čtyři a půl milionu korun.
I v Česku se první iPhone obchoduje jako sběratelský kus. Na Aukru se použitý iPhone 2G první generace prodal za 25 000 Kč, přičemž prodejce výslovně zdůrazňoval shodu IMEI a výrobních čísel s krabicí. Proti zahraničním cenám je to zlomek, ale pořád je to částka, kterou byste vyhozením nenávratně ztratili.
Nokia 3310 a 8110: ikonické, ale střízlivější
U tlačítkových Nokií je situace jiná. Originální Nokia 3310 je bezesporu kultovní, ale vyrobených kusů bylo nesrovnatelně víc než prvních iPhonů. Použitá, funkční 3310 se na Aukru prodala za 399 Kč. Jiná probíhající aukce funkčního kusu s originální baterií, ale neoriginálním krytem, se v době zachycení pohybovala na 896 Kč. Na eBay se použitá 3310 prodala za zhruba 100 dolarů, zatímco nabídky zachovalých nových kusů se mohou pohybovat kolem 200 liber.
Rozdíl oproti iPhonu je jasný: u Nokie 3310 nejde o statisíce, ale i tak platí pravidlo, že originální kryt, původní baterie a kompletní balení cenu znatelně posouvají nahoru. Neoriginální díly naopak srážejí i jinak zachovalý kus do kategorie „běžná jetá elektronika“.
Nokia 8110, slavný „banán“ z Matrixu, se na eBay nabízí za 169 eur v originálním provedení. Varianta 8110i pak za 390 eur, byť s poznámkou o nutnosti výměny baterie. Obě mají stabilní sběratelskou poptávku, i když nedosahují astronomických částek zapečetěných iPhonů. Okrajově se na sekundárním trhu objevují i luxusní telefony Vertu. Kompletní Vertu Ascent Ti s dokumenty a příslušenstvím se prodalo za 455 dolarů.
Jak poznáte, jestli máte doma poklad
Než cokoliv vyhodíte nebo prodáte, projděte si jednoduchý kontrolní seznam:
- Model a varianta – je to originál, nebo novodobá reedice? U iPhonu 2G rozhoduje i kapacita (4GB vs. 8GB).
- Původní krabice – máte ji? Sedí IMEI nebo sériové číslo na krabici s číslem na telefonu?
- Neporušený seal – je balení stále zalepené originální fólií? To je zdaleka největší cenový multiplikátor.
- Kompletnost příslušenství – nabíječka, sluchátka, dokumentace, originální štítky.
- Originalita dílů – nebyly měněny kryty, baterie nebo displej? U sběratelských aukcí typu LCG se hodnotí i ostrost rohů krabice, napnutí sealu a čistota štítků.
- Známky zásahů – stopy po amatérské opravě, koroze, nafouknutá baterie.
Pokud telefon projde většinou těchto bodů, máte v ruce něco, co stojí za důkladnější ocenění, minimálně srovnáním s ukončenými prodeji stejného modelu na Aukru nebo eBay.
Proč čekat a jak telefon správně uschovat
Zachovalých originálů přirozeně ubývá. Lidé je vyhazují, rozebírají na díly nebo mění kryty. Trh s použitým zbožím přitom zůstává silný: podle eBay Recommerce Report 2025 devět z deseti dotázaných plánuje výdaje za použité zboží udržet nebo zvýšit a tento segment tvoří přes 40 % celkového objemu obchodů na platformě. U špičkových kusů je trend dlouhodobě pozitivní, i když jednotlivé aukce kolísají: zapečetěný iPhone 2G 4GB se v červenci 2023 prodal za 190 373 dolarů, v říjnu téhož roku za 133 435 dolarů a v březnu 2024 za 130 027 dolarů. Není to lineární růst, ale tyto prodeje ukazují, že o špičkové kusy je mezi sběrateli výrazný zájem.
Pokud se rozhodnete telefon ještě několik let schovat, záleží na podmínkách skladování:
- Baterie: Podle doporučení Apple telefon vypněte, nabijte zhruba na 50 % a při skladování delším než šest měsíců ho znovu dobijte na stejnou úroveň. Nenechávejte baterii plně nabitou ani zcela vybitou.
- Prostředí: Stabilní teplota do 32 °C, nízká vlhkost a žádné přímé slunce. Ne na půdu, ne do garáže, ne na podlahu, kde hrozí voda a škůdci.
- Uložení: Ideálně do uzavíratelné krabice nebo skříňky, která tlumí prach, světlo a výkyvy prostředí. U zapečetěných kusů platí jedno jednoduché pravidlo: nerozbalovat.
Český trh versus zahraniční aukce
Cenový rozdíl mezi českým a zahraničním trhem je markantní. Použitý iPhone 2G se na Aukru prodal za 25 000 Kč, zatímco na eBay kompletní set odešel za 999 dolarů a zapečetěný kus za 26 400 dolarů. U Nokie 3310 je české rozpětí ve stovkách korun, zahraniční v desítkách až stovkách dolarů. Důvod je prostý: v Česku se zatím objevuje méně zapečetěných nebo špičkově zachovalých kusů, které na zahraničních platformách dosahují nejvyšších cen.
Podle nás to ale neznamená, že český kus nemá cenu. Naopak, pokud máte kompletní originál s krabicí a shodnými výrobními čísly, zahraniční prodej přes eBay nebo oslovení specializované aukční síně jako LCG může výnos výrazně zvýšit oproti domácímu inzerátu.
Starý mobil v šuplíku není automaticky poklad, ale není ani automaticky odpad. Pět minut s kontrolním seznamem vám může napovědět, na které straně stojíte, a těch pět minut může mít hodnotu desítek tisíc korun.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman