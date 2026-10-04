Během dovolené narazila na děsivou dopravní nehodu. Armádní výcvik jí pomohl zasáhnout a podílet se na záchraně 6 životů

Ne každý ví, co se v případě autonehody má dělat. To ale rozhodně nebyl případ ženy, která je několik let v armádě. Stala se dokonalým příkladem správného jednání při podobné situaci.
Paní Elżbieta pracuje v armádě, konkrétně na Velitelství vojenského přístavu Gdyně v Polsku. Bohužel se nedočkala klidu ani při své dovolené. Na druhou stranu si svým činem vybudovala hrdinskou reputaci. Zasáhla totiž po dramatické autonehodě poblíž oblíbeného turistického střediska Kościerzyny, která se odehrála o víkendu 10. září letošního roku.
Bez váhání se vrhla do akce
Před zraky hrdinky se srazilo auto rodiny s dětmi společně s vozidlem z protisměrného pruhu. Paní Elżbieta se bez váhání ujala situace – a to i přes nedostatek profesionálního vybavení a samozřejmě nelehký úkol zachraňovat životy. Nejprve zajistila místo dopravního neštěstí a ujistila se, že jsou všichni kolem v bezpečí. Poté okamžitě zavolala záchrannou službu. Stejně byste měli postupovat i vy, pokud se s podobnou situací setkáte.
V jednotě je síla!
S využitím dovedností získaných během školení první pomoci se Elżbieta zapojila do záchranné akce. Bez ohledu na riziko dostala zraněné z auta a zahájila jejich resuscitaci. Její profesionalita a sebevědomí v této těžké situaci se ukázaly být klíčové pro záchranu několika životů. Organizovala totiž i ostatní, kteří byli na místě přítomní. Díky její odvaze a obětavosti ostatních se podařilo zachránit životy šesti lidí, včetně mladého páru s malým dítětem.
Holčička si vzpomněla na tatínkova slova, když jí umírala maminka. V 5 letech se stala národní hrdinkou
Stala se v očích veřejnosti hrdinkou
V závěru mediálního prohlášení se uvádělo několik děkovných slov na paní Elżbietu a všechny, kteří byli natolik odvážní a ochotní pomoci v tak dramatické situaci. Činy těchto lidí jsou totiž vzorem nejen pro členy naší redakce. Moc si vážíme toho, že se ještě někde na světě ukazují krásné známky lidskosti a altruismu. Přece jenom, život nás často překvapí situacemi, jež prověří naši odvahu a dovednosti v těch nejméně očekávaných okamžicích. Stejně tomu tak bylo i v Turíně, o čemž jsme na SvětKreativity psali nedávno, konkrétně o hrdinovi, který zachránil 3leté batole.
Článek Na dovolené se žena stala svědkem vážné autonehody. Díky zkušenostem z armády pomohla zachránit 6 lidí pochází z webu Světkreativity.