Titulový zápas v MMA není jen delší. Pět kol mění přípravu i taktiku

Rozdíl mezi třemi a pěti koly je větší, než naznačuje samotných deset minut navíc. Oficiální Unified Rules stanovují pětiminutová kola s minutovou přestávkou a dovolují zápasy dlouhé až pět kol, samy ale neurčují, že každý titulový duel musí mít právě pět kol. Konkrétní délku nastavují pravidla organizace a příslušné sportovní autority.
Pět kol mění tempo
V OKTAGONu je rozdíl přímo zakotvený v profesionálních pravidlech: netitulový zápas má tři kola po pěti minutách, titulový pět. Stejný model používá pro MMA také ONE Championship. UFC k tomu přidává další důležitou výjimku – na pět kol vypisuje také netitulové hlavní zápasy. Pět kol tedy nemusí automaticky znamenat, že je ve hře pás.
Ve tříkolovém zápase má bojovník na práci patnáct minut. Pomalý začátek se proto napravuje těžko. Pokud ztratí první dvě kola, k vítězství na body už mu samotné třetí nestačí. V pětikolovém duelu zůstává po deseti minutách před zápasníky ještě dalších patnáct. Vzniká větší prostor pro změnu taktiky, práci s tempem i postupné využívání soupeřovy únavy.
Čtvrté a páté kolo se běžně označují jako kola šampionská, při bodování však žádnou vyšší hodnotu nemají. Unified Rules používají desetibodový systém pro každé jednotlivé kolo. Rozdíl je v tom, že bojovník musí stejná rozhodnutí, obranu i útok zvládat ve chvíli, kdy už má za sebou více než patnáct minut zápasu.
Kemp musí počítat s únavou
Příprava na pět kol proto není jen otázkou přidání několika kilometrů běhu. Bojovník potřebuje opakovaně zvládat vysoké tempo, zápasení u pletiva, takedowny, vstávání ze země nebo tvrdé výměny i po několika předchozích kolech. Zátěž se musí co nejvíc přiblížit tomu, co bude skutečně dělat v kleci.
Kiamrian Abbasov před svým prvním pětikolovým titulovým zápasem v ONE popisoval, že kvůli delšímu formátu výrazně přidal práci na vytrvalosti. V přípravě absolvoval také série osmi až deseti pětiminutových sparingových kol, aby si zvykl pokračovat i za hranicí běžného tříkolového zápasu. V rozhovoru pro ONE Championship tak ukázal, jak výrazně může delší formát změnit samotný trénink.
Delší zápas mění také taktiku. Bojovník nemusí od první minuty sázet všechno na maximální tempo, pokud ví, že stejnou intenzitu neunese dalších dvacet minut. Zápasník se silnou kondicí se může naopak držet vysokého tlaku a čekat, až se ve čtvrtém nebo pátém kole začnou zpomalovat soupeřovy reakce, pohyb nebo obrana.
Pětikolový formát proto neprověřuje jen kondici. Ukazuje, zda zápasník dokáže svůj styl udržet delší dobu, pracovat s energií a měnit plán podle vývoje souboje. Tři kola mohou skončit dřív, než se rozdíl ve vytrvalosti naplno projeví. U 25minutového zápasu už je prostor na podobné slabiny výrazně větší.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková