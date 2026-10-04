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Proč rozpětí paží v MMA pomáhá, ale samo zápasy nevyhrává

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Delší ruce usnadňují jab, kontrolu prostoru i první kontakt. Jakmile však soupeř zkrátí vzdálenost, dostane se do klinče nebo zápas přesune na zem, samotný údaj o rozpětí paží ztrácí část své hodnoty.
Proč rozpětí paží v MMA pomáhá, ale samo zápasy nevyhrává

Proč rozpětí paží v MMA pomáhá, ale samo zápasy nevyhrává

Zdroj: UFC
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.10.2026 05:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

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