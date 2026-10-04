Proč rozpětí paží v MMA pomáhá, ale samo zápasy nevyhrává

Rozpětí paží patří vedle výšky, váhy a postoje k údajům, které se běžně objevují před zápasy UFC. Číslo může naznačit, kdo bude mít snazší práci z dlouhé vzdálenosti. Neříká však nic o tom, jestli bojovník dokáže tuto vzdálenost skutečně udržet.
Delší ruce mění vzdálenost
Největší výhoda se ukazuje v postoji. Bojovník s delšími pažemi může zasáhnout jabem nebo zadním direktem z místa, ze kterého na něj soupeř ještě nedosáhne. Bojovník s menším dosahem proto často musí nejprve překonat několik desítek centimetrů, změnit úhel nebo soupeře zatlačit k pletivu. Každý takový vstup vytváří prostor pro kontr. Samotné ruce ale vzdálenost nehlídají. Potřebný je pohyb nohou, načasování, práce s úhly a schopnost po útoku z dosahu znovu vystoupit.
Dobře to vystihl trenér Tyson Chartier v rozboru pro UFC před zápasem Seana O’Malleyho s Aljamainem Sterlingem. U O’Malleyho nevyzdvihl pouze jeho tělesné proporce, ale hlavně kontrolu vzdálenosti, přípravu útoků a přesnost. Rozpětí paží je tedy nástroj, jehož hodnotu určuje způsob použití. Studie zveřejněná v roce 2025, která analyzovala 264 zápasů UFC ukončených údery, navíc ukázala souvislost mezi rozdílem v dosahu a typem rozhodujícího úderu. Autoři současně upozornili, že dřívější výzkumy neposkytují jednoznačný důkaz, že delší rozpětí paží samo výrazně zvyšuje pravděpodobnost vítězství.
V klinči výhoda slábne
Daniel Cormier ukázal, jak lze velký rozdíl v rozpětí paží obejít. Alexander Gustafsson měl podle UFC Stats rozpětí 201 centimetrů, zatímco Cormier měl 184 centimetrů. Rozdíl tak činil přibližně 17 centimetrů. Cormier přesto jejich titulový zápas na UFC 192 vyhrál děleným rozhodnutím a podle oficiálních statistik zasáhl 140 významných úderů proti Gustafssonovým 120.
Cormier nepotřeboval porazit delšího soupeře v jeho ideální vzdálenosti. Jakmile se dostal blízko, mohl využívat krátké údery, tlak, práci hlavou a klinč. V takové pozici už několik centimetrů navíc nepomáhá stejně jako při výměně jabů uprostřed klece. Delší bojovník může stále používat underhooky nebo držet soupeře od těla, rozhodující jsou však postavení, kontrola soupeře a schopnost zabránit mu v přechodu do výhodnější pozice.
Podobně se mění význam dlouhých končetin na zemi. Mohou pomáhat při práci z guardu, vytváření rámů nebo některých submisích. Současně mohou nabídnout soupeři delší páku při útoku na končetinu. Jakmile jeden bojovník kontroluje boky, záda nebo horní polovinu těla soupeře, údaj o rozpětí paží už o výsledku zápasu vypovídá mnohem méně než technika a samotná pozice.
Rozpětí paží proto není údaj, který by měl určovat favorita zápasu. Mnohem víc napoví, kde chce každý z bojovníků zápasit. Pro jednoho může být klíčem dlouhý jab a pohyb na hranici dosahu, pro druhého rychlý vstup, tlak na pletivo a klinč. Číslo z předzápasové grafiky začne být důležité až ve chvíli, kdy si bojovník dokáže prosadit vzdálenost, ve které mu skutečně pomáhá.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka