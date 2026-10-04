Maso může být pokaždé dokonale křehké a šťavnaté. Šéfkuchařka odhalila snadný trik, který pokrm pozvedne na novou úroveň

Maso může být pokaždé dokonale křehké a šťavnaté. Šéfkuchařka odhalila snadný trik, který pokrm pozvedne na novou úroveňPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Bez popiskuZdroj: Fotografie: Depositphotos
Článek byl publikován 04.10.2026 07:48
Může se stát, že prací prášek dojde v opravdu nevhodnou dobu, a vy potřebujete zrovna vyprat prádlo....
Vyjmenovaná slova po M patří k těm, která jsme se ve škole učili nazpaměť. Některá se v běžném životě...
Pyšná princezna měla premiéru v roce 1952 a režie se ujal Bořivoj Zeman. Hlavní dvojici vytvořili Alena...
Orchideje vám vydrží dělat radost dlouhodobě, jen jim musíte věnovat alespoň minimální péči. Jednoduché...
Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
- Rododendron nasadil pupeny? Žádná chyba, na jaro se chystá už před zimou
- Ručníky mohou zůstat měkké a příjemně jemné i po mnoha vypráních. Osvědčené metody jim vrátí původní hebkost
- Domácí prací prášek odstraní i odolné nečistoty a stojí jen pár korun. Svým účinkem snadno předčí mnohé kupované přípravky
- Cuketová mouka: Bez lepku, skvělá na zahuštění, ale i pečení. Tady je recept, jak na ni!