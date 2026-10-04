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Ronaldovi hrozí za odchod z reprezentace až půlroční zákaz. Do sporu se vložil i portugalský premiér

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Nejlepší střelec v historii reprezentačního fotbalu je v Madridu, jeho sedmičku nosí Rafael Leão a Portugalsko vyhrálo i bez něj. Kauza Cristiana Ronalda ale nekončí, podle předpisů mu hrozí zákaz startu až na šest měsíců.
Ronaldovi hrozí za odchod z reprezentace až půlroční zákaz. Do sporu se vložil i portugalský premiér

Ronaldovi hrozí za odchod z reprezentace až půlroční zákaz. Do sporu se vložil i portugalský premiér

Zdroj: Seleções de Portugal
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.10.2026 07:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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