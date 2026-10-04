Ronaldovi hrozí za odchod z reprezentace až půlroční zákaz. Do sporu se vložil i portugalský premiér

Ronaldovi hrozí za odchod z reprezentace až půlroční zákaz. Do sporu se vložil i portugalský premiérPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Ronaldovi hrozí za odchod z reprezentace až půlroční zákaz. Do sporu se vložil i portugalský premiérZdroj: Seleções de Portugal
Článek byl publikován 04.10.2026 07:55
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