Susan Sarandon slaví 80. 8 rolí, na které se prostě nezapomíná

1. The Rocky Horror Picture Show – Janet Weiss
Rok 1975 a Susan Sarandon v roli počestné Janet, která se během jedné mimořádně bizarní noci ocitne ve světě doktora Frank-N-Furtera. Film při prvním uvedení nijak zásadně neohromil, ale postupně se z něj stal jeden z největších kultovních fenoménů filmové historie.
Janet je přesně ten typ role, kterou herečka může celý život nenávidět za to, že odmítá zmizet. U Sarandon ale spíš funguje jako připomínka, že její kariéra byla trochu zvláštní už od začátku.
VIDEO 2. Atlantic City – Sally Matthews
Drama Louise Mallea z roku 1980 přineslo Sarandon první nominaci na Oscara. Hraje Sally, mladou ženu pracující v kasinu, která sní o tom, že se dostane dál než k obsluhování ústřic.
Film je mnohem tišší než role, které přišly později, ale právě tady bylo jasné, že Sarandon nebude pouze výrazná tvář z kultovní podivnosti sedmdesátých let. Dokázala nést postavu, která je současně zranitelná, tvrdohlavá a velmi praktická.
VIDEO 3. Čarodějky z Eastwicku – Jane Spofford
Susan Sarandon, Cher, Michelle Pfeiffer a Jack Nicholson v jednom filmu už samy o sobě znějí jako plán, který se těžko pokazí. Sarandon hraje Jane, nenápadnou učitelku hudby, která po příchodu charismatického Darryla Van Horna rozhodně nezůstane nenápadná.
Film z roku 1987 je směs černé komedie, fantasy a velmi osmdesátkové sexuality. Sarandon v něm dokáže být komická, smyslná i dokonale absurdní, aniž by cokoli z toho působilo cize.
VIDEO 4. Bull Durham – Annie Savoy
Baseballovou romantickou komedii z roku 1988 možná v Evropě nevnímáme jako generační film stejně jako Američané, Annie Savoy je ale jedna z rolí, na kterých je Sarandonino charisma vidět nejlépe.
Annie je chytrá, sebevědomá, sexuálně svobodná a odmítá se tvářit, že mužské ego je přírodní síla, před kterou se musí ustupovat. Mezi Kevinem Costnerem a Timem Robbinsem má být podle scénáře romantickým středem, ale často působí spíš jako člověk, který celý film vlastní.
VIDEO 5. Thelma & Louise – Louise Sawyer
A potom přišel rok 1991 a role, která nepotřebuje dlouhé vysvětlování. Louise a Thelma sednou do auta na víkendový výlet a skončí na útěku před policií, přičemž jejich cesta se stane jedním z nejznámějších filmových příběhů o ženském přátelství.
Susan Sarandon a Geena Davis byly obě nominované na Oscara za nejlepší herečku. A závěrečný obraz filmu patří k těm, které poznáš, i když jsi ho dlouho neviděla.
VIDEO 6. Klient – Reggie Love
V thrilleru
The Client z roku 1994 hraje právničku Reggie Love, která se ujme jedenáctiletého chlapce zataženého do nebezpečného kriminálního případu.
Je to jedna z rolí, kde Sarandon nemusí být extravagantní ani okouzlující. Stačí jí inteligence, únava, empatie a tvrdohlavost ženy, která se rozhodne dítě ochránit před lidmi mnohem mocnějšími než ona. Role jí přinesla další nominaci na Oscara.
VIDEO 7. Dead Man Walking – sestra Helen Prejean
Za roli skutečné katolické řádové sestry Helen Prejean ve filmu Tima Robbinse z roku 1995 získala Susan Sarandon Oscara za nejlepší herečku.
Film sleduje její vztah s vězněm odsouzeným k smrti a odmítá nabídnout jednoduché pohodlí. Nejde o příběh nevinného člověka čekajícího na popravu, ale o otázky viny, trestu, lidskosti a odpovědnosti. Sarandon v něm hraje téměř bez hereckých ozdob a právě proto je role tak silná.
VIDEO 8. Stepmom – Jackie Harrison
A nakonec film, který dodnes dokáže rozložit člověka i při náhodném nedělním televizním vysílání. Ve
Stepmom z roku 1998 hraje Jackie, matku dvou dětí, která se musí vyrovnat nejen s novou partnerkou bývalého manžela, ale také s vážnou nemocí.
Vedle Julie Roberts by velmi snadno mohla vzniknout melodramatická válka dvou žen. Film se ale postupně přesune jinam a Sarandon v něm dostane prostor být zraněná, protivná, vtipná i vyděšená současně.
VIDEO Osmdesát a pořád se nevejde do jedné role
Susan Sarandon se narodila 4. října 1946 a za kariéru dlouhou přes půl století stihla být kultovní nevěstou, čarodějkou, servírkou na útěku, právničkou, řádovou sestrou i matkou, u které potřebujeme krabici kapesníků.
Možná právě proto se při jejích osmdesátinách těžko vybírá „ta jedna“ role. A vlastně je docela příjemné, že nemusíme.
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