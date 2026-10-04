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Susan Sarandon slaví 80. 8 rolí, na které se prostě nezapomíná

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Některé herečky mají jednu roli, která je pronásleduje celý život. Susan Sarandon jich má hned několik a každá vypadá, jako by patřila úplně jiné ženě. Kultovní Janet, Louise v kabrioletu, sexy Annie Savoy i sestra Helen Prejean. K osmdesátinám si připomínáme osm filmů, kvůli kterým ji máme v hlavě dodnes.
Susan Sarandon slaví 80. 8 rolí, na které se prostě nezapomíná

Susan Sarandon slaví 80. 8 rolí, na které se prostě nezapomíná

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 04.10.2026 08:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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