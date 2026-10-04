Vědomostní kvíz podle pořadu Superlov: Lidé, kteří dosáhnou plného počtu, by měli šanci i v televizi

Připravili jsme kvíz pro diváky, kteří při sledování Superlovu občas utrousí: to bych dal. Tady si to můžete zkusit nanečisto. Bez studia, bez časomíry a hlavně bez lovců, kteří čekají na každé zaváhání.
Vědomostní soutěž Na lovu si za několik let získala pevné místo mezi oblíbenými televizními pořady. Princip je přitom zdánlivě jednoduchý. Čtyři soutěžící nejprve společně odpovídají na otázky a snaží se získat co nejvyšší částku. Poté se postaví proti jednomu z lovců, který se je pokusí připravit o vyhranou sumu. Pokud mu utečou, čeká je ještě finálová štvanice, ve které musí jako tým nasbírat dostatek správných odpovědí, aby svého soupeře porazili. Rychlost, stres a nutnost rozhodovat se během několika vteřin ale dokážou zamotat hlavu i člověku, který doma u obrazovky zná odpověď na první dobrou. V našem kvízu na In-Lifestyle si můžete otestovat své vědomosti.
Superlov: když jeden nestačí
Ještě větší výzvou je Superlov, ve kterém se role výrazně obracejí. Jeden soutěžící v něm hraje sám za sebe a může se postavit hned dvěma až pěti lovcům. Nejprve dostane čas na to, aby si správnými odpověďmi nahrál částku. Potom si vybírá, proti kolika lovcům se utká. Čím větší riziko, tím vyšší může být odměna. Ve finálním souboji pak moderátor střídavě pokládá otázky soutěžícímu a lovcům. Každému běží vlastní čas a vítězí ten, komu čas vydrží déle.
A kdo vlastně tvoří slavnou loveckou sestavu? V současné deváté řadě Na lovu diváci vídají Jiřího Martínka alias Doktora Vševěda, Jakuba Kvášovského neboli Kalkulátora, Dagmar Jandovou jako Kvízovou dámu, Václava Slabyhoudka alias Pana Lišáka, Viktorii Mertovou známou jako Belladonna, Libora Šimůnka coby Banditu a nově také moderátora Libora Boučka, který dostal přezdívku Žolík. Každý z nich má trochu jiné silné stránky a právě různorodost znalostí dělá z lovců tak těžkého soupeře.
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Takže kdo je z nich nejlepší? Na to neexistuje žádný oficiální žebříček, který by umožňoval poctivě říct, že jeden lovec je absolutně nejlepší ve všech oblastech. Jejich výsledky navíc závisí na konkrétních otázkách i soupeřích. Zajímavé ale je, že v roce 2026 sami lovci v souvislosti se čtvrtou řadou Superlovu označili Belladonnu za jednoho z největších postrachů soutěžících. Libor Šimůnek vyzdvihl její formu a Jiří Martínek dodal, že soutěžící už se podle něj nemusí tolik bát jeho jako právě Viktorie Mertové. To je ale jejich hodnocení konkrétní série, nikoli oficiální titul nejlepšího lovce.
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech TVNova, WHO, Wikipedie, Wikipedie, Wikipedie, Wikipedie, Wikipedie, Wikipedie, Wikipedie, Wikipedie, Wikipedie
Tento příspěvek Vědomostní kvíz podle pořadu Superlov: Lidé, kteří dosáhnou plného počtu, by měli šanci i v televizi byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.