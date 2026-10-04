Petr Nárožný si odnesl Thálii za celoživotní mistrovství. Ocenění oslavil s rodinou

Petr Nárožný získává Cenu Thálie za celoživotní mistrovství v oboru Činohra. Petr Nárožný získává Cenu Thálie za celoživotní mistrovství v oboru Činohra. Cenu Thálie za celoživotní mistrovství v oboru Činohra získává Zdena Herfortová. Cenu Thálie za Celoživotní herecké mistrovství pro zahraničního umělce získává Emil Horváth. Cenu Thálie za celoživotní mistrovství v kategorii Balet, tanec a pohybové divadlo si odnáší Nelly Danko. Luděk Vele si odnáší Cenu Thálie za celoživotní mistrovství v kategorii Opera. Milan Hein získává Cenu Thálie za šíření divadelního umění – Divadlo Ungelt Cenu České akademie divadelníků získává Miroslav Kořínek. Cenu Thálie za mužský výkon v kategorii Opera získává Štefan Margita za roli Logeho v inscenaci Zlato Rýna Národního divadla Praha. Simona Lewandowska stala laureátkou Ceny Thálie pro činoherce do 33 let. Rostislav Novák ml. získává Cenu Thálie za dlouhodobé působení v oblasti moderního pohybového divadla. Cenu Thálie za ženský výkon v kategorii Muzikál, opereta a jiné hudebnědramatické žánry si odnáší Natálie Tichánková za roli Evy Maríe Duarte de Perón v inscenaci Evita Moravského divadla Olomouc. Cenu Thálie za mužský výkon v kategorii Muzikál, opereta a jiné hudebnědramatické žánry získává Marco Salvadori za roli Nicholase Wintona v inscenaci Winton Městského divadla Brno. Cenu Thálie v kategorii Loutkové divadlo získává Diana Čičmanová za herecký výkon v inscenaci Větroplaši Naivního divadla Liberec. Cenu Thálie za mužský výkon v kategorii Opera získává Štefan Margita za roli Logeho v inscenaci Zlato Rýna Národního divadla Praha. Cenu Thálie za mužský výkon v kategorii Balet, tanec a pohybové divadlo si odnáší Giovanni Rotolo. Petr Nárožný získává Cenu Thálie za celoživotní mistrovství v oboru Činohra. Večerem provázel herec Martin Myšička.
Petr Nárožný, Jaroslava Kretschmerová, Štefan Margita, Miroslav Kořínek, Zdena Herfortová, Luděk Vele, Lucie Žáčková, Stanislav Majer a řada dalších umělců si z Národního divadla odnesli skleněnou sošku Thálie. Letošní slavnostní večer ocenil jejich mimořádné výkony a přínos českému divadelnímu umění.
Již po třiatřicáté byli oceněni umělci za mimořádné jevištní výkony. O tom, kdo si prestižní ocenění odnese, rozhodují výhradně odborné poroty složené z respektovaných osobností jednotlivých uměleckých oborů. Večerem provázel herec Martin Myšička.
Petr Nárožný získává Cenu Thálie za celoživotní mistrovství v oboru Činohra. Cenu Thálie za celoživotní mistrovství v oboru Činohra získává Zdena Herfortová. Cenu Thálie za Celoživotní herecké mistrovství pro zahraničního umělce získává Emil Horváth.
Cenu Thálie za celoživotní mistrovství v kategorii Balet, tanec a pohybové divadlo si odnáší Nelly Danko. Luděk Vele si odnáší Cenu Thálie za celoživotní mistrovství v kategorii Opera. Milan Hein získává Cenu Thálie za šíření divadelního umění – Divadlo Ungelt. Cenu České akademie divadelníků získává Miroslav Kořínek.
Cenu Thálie za celoživotní mistrovství v kategorii Muzikál, opereta a jiné hudebnědramatické žánry získává Jaroslava Kretschmerová. Magdalena Kožená získává Cenu Thálie za ženský výkon v kategorii Opera za titulní roli v inscenaci Alcina Národního divadla Brno. Cenu Thálie za mužský výkon v kategorii Opera získává Štefan Margita za roli Logeho v inscenaci Zlato Rýna Národního divadla Praha. Simona Lewandowska stala laureátkou Ceny Thálie pro činoherce do 33 let. Cenu Thálie za ženský herecký výkon v kategorii Činohra si odnáší Lucie Žáčková za roli Anny v inscenaci Komuna Činoherního klubu. Stanislav Majer si odnáší Cenu Thálie za mužský herecký výkon v kategorii Činohra za svůj výkon v inscenaci Amadoka Divadla X10. Cenu Thálie v kategorii Alternativní divadlo získává Miřenka Čechová za performerský výkon v inscenaci DVACETjedna. Rostislav Novák ml. získává Cenu Thálie za dlouhodobé působení v oblasti moderního pohybového divadla. Cenu Thálie za ženský výkon v kategorii Muzikál, opereta a jiné hudebnědramatické žánry si odnáší Natálie Tichánková za roli Evy Maríe Duarte de Perón v inscenaci Evita Moravského divadla Olomouc. Cenu Thálie za mužský výkon v kategorii Muzikál, opereta a jiné hudebnědramatické žánry získává Marco Salvadori za roli Nicholase Wintona v inscenaci Winton Městského divadla Brno. Cenu Thálie v kategorii Loutkové divadlo získává Diana Čičmanová za herecký výkon v inscenaci Větroplaši Naivního divadla Liberec. Cenu Thálie za ženský výkon v kategorii Balet, tanec a pohybové divadlo získává Anna Yeh za titulní roli v inscenaci Giselle Národního divadla Brno.
Cenu Thálie za mužský výkon v kategorii Balet, tanec a pohybové divadlo si odnáší Giovanni Rotolo. Zdroj: Aplausin.cz, Ceny Thálie