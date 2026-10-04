Test znalostí o Krkonošských pohádkách: 10 otázek ukáže, kdo má dobrou paměť a kdo jen hádá

Pro dnešek jsme vytáhli kvíz pro všechny, kdo doma u televize vídali Krakonoše, Trautenberka a jeho nešťastnou horskou čeládku. Čeká vás 10 otázek k večerníčku, který v roce 2013 ovládl diváckou anketu České televize o nejlepší večerníček všech dob.
Když se řekne večerníček, většině Čechů se vybaví animované nebo loutkové pohádky. Jedna série ale mezi nimi výrazně vyčnívá. Krkonošské pohádky jsou totiž hraným večerníčkem a právě to z nich udělalo poměrně unikátní počin. První díly vznikly už v roce 1973 a na obrazovkách se poprvé objevily v dubnu 1974. Celkem vzniklo 20 krátkých epizod, které se natáčely v několika etapách až do poloviny 80. let. Zavzpomínat na ně můžete v našem kvízu na In-Lifestyle.
Večerníček, který přežil dobu i výměnu dětských diváků
Za seriálem stála režisérka Věra Jordánová a scenáristka Božena Šimková. Předlohou byla tvorba spisovatelky Marie Kubátové, která mimo jiné přišla s postavou Trautenberka. Zajímavostí je, že jméno Boženy Šimkové se v titulcích původně neobjevovalo tak, jak bychom čekali. Kvůli jejímu postoji k okupaci Československa v roce 1968 nemohla veřejně publikovat, a proto byla jako scenáristka uváděna pod jinými jmény. Věra Jordánová později vzpomínala, že o skutečném autorství věděli jen čtyři lidé a tajemství se podařilo udržet až do listopadu 1989.
Příběhy se odehrávají v Krkonoších a jejich ústřední dvojici tvoří mocný Krakonoš a jeho soused, věčně nespokojený a chamtivý Trautenberk. Ten se neustále snaží něco získat pro sebe, a protože se Krakonoše obvykle nechce pustit do křížku přímo, posílá do akce své podřízené, Kubu, Anči a hajného. Jenže Krakonoš dobře ví, co se v jeho revíru děje, a Trautenberkovy plány proto většinou nedopadnou podle jeho představ.
Kvíz pro milovníky českých pohádek: 10 otázek o postavách a jejich hercích může zaskočit kohokoliv
Obrovskou část kouzla seriálu tvoří také herecké obsazení. Krakonoše si zahrál František Peterka, Trautenberka nezapomenutelně ztvárnil Ilja Prachař, Kubu hrál Jaroslav Satoranský, Anče Hana Maciuchová a hajného Zdeněk Řehoř. K tomu se přidala výrazná hudba Vadima Petrova a pečlivě vytvořené kulisy. Seriál si díky humoru, výrazným postavám a jednoduchému principu, v němž lakomost a vychytralost nakonec dostanou lekci, získal několik generací diváků. V roce 2013 navíc zvítězil v divácké anketě o nejlepší večerníček. Kolik si toho ale z jednotlivých příběhů opravdu pamatujete? Ověřte si to v našem testu!
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech ČSFD, Wikipedie, Česká televize
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