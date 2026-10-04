Retro kvíz pro milovníky československých seriálů: 10 starých hitů čeká na odhalení podle indicií

Dnes jsme si pro vás připravili kvíz, který prověří vaše znalosti československých seriálů trochu jinak než obvykle. Žádné fotky ani jména herců, dostanete pouze tři indicie.
Pamatujete si ještě na dobu, kdy se večer u televizoru scházela prakticky celá rodina a výběr programu byl mnohem jednodušší než dnes? Československá televize nabízela jen omezené množství programů, a tak se z některých seriálů stávaly skutečné společenské události. Když se vysílala nová epizoda oblíbeného seriálu, sledovali ji lidé napříč generacemi a druhý den bylo ve škole nebo v práci o čem mluvit. Česká televize mezi výrazné seriály této éry řadí například Chalupáře, Nemocnici na kraji města, Ženu za pultem, Sanitku nebo Okres na severu. Do našeho kvízu na In-Lifestyle jsme ale zařadili i další klasiky.
Československé seriály, které se nedají zapomenout
Obrovskou popularitu si získali také hrdinové z prostředí, která byla divákům důvěrně známá. Chalupáři přenesli diváky na venkov do Třešňové, Nemocnice na kraji města do prostředí okresní nemocnice a Žena za pultem mezi prodavačky a zákazníky samoobsluhy. Sanitka zase ukázala práci pražské záchranné služby. Právě výrazné prostředí, postavy a herecké obsazení pomáhaly tomu, aby si diváci seriály zapamatovali i po mnoha desetiletích.
Nešlo ale jen o realistické příběhy. Československá televize nabízela také komedie, historické seriály, kriminálky nebo fantastické příběhy. Vedle majora Zemana tak mohli diváci sledovat například Návštěvníky, Arabelu nebo Cirkus Humberto. Některé seriály se navíc pravidelně vracejí na obrazovky dodnes, takže jejich postavy a slavné situace znají i lidé, kteří je v době původního vysílání vůbec nemohli sledovat.
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Teď si můžete vyzkoušet, jak dobře máte československou seriálovou klasiku v paměti. U každé otázky najdete pouze tři indicie. Žádné dlouhé popisy děje ani nápověda v názvu, jen tři slova či jména, která vás mají dovést ke správnému seriálu. Zvládnete poznat všech deset?
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech ČeskáTelevize, Wikipedie, ČSFD
Tento příspěvek Retro kvíz pro milovníky československých seriálů: 10 starých hitů čeká na odhalení podle indicií byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.