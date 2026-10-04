Příští díl Show Jana Krause přivítá mimořádně zajímavé hosty: Řešit se bude móda, zdraví i umění

Jan Kraus přivítá hudebníka, herečku i výtvarnici, jejíž díla se dostala až ke královské rodině. Řešit se bude móda, zdraví, vztahy i umění.
Červený gauč v Show Jana Krause se 6. října už tradičně zaplní zajímavými hosty. Do studia tentokrát zamíří zpěvák a herec Richard Krajčo, slovenská herečka Zuzana Mauréry a výtvarnice Míla Fürstová a na In-Lifestyle přinášíme malé navnadění na to, co se bude probírat. Pořad bude možné sledovat na Primě ve čtvrtek 6. 10. ve 21:45, předpremiéru nabízí také prima+.
Krajčo dorazí v odhalené košili
Richard Krajčo bude s Krausem mluvit nejenom o hudbě, ale výjimečně také o oblečení, které dokáže vyvolat pořádně rozdílné reakce. Frontman kapely Kryštof se totiž pochlubí se svou zálibou v netradiční módě. Kraus připomene i jeho výrazný outfit ze Slavíků, kde zpěvák dorazil s kabelkou. Krajčo k tomu přizná:
„Zjistil jsem, že bych si takové věci dovolovat neměl. Vzal jsem si i takový tyrkysový oblek, chtěl jsem lidem udělat radost. Ale bylo to jinak.“
Řeč přijde také na Krajčovo zdraví vzhledem k tomu, že do studia dorazí v černé a hodně rozhalené košili. Kraus jeho outfit ohodnotí komentářem:
„Když vás vidím, bojím se o vaše průdušky.“ Hudebník dále zároveň prozradí něco o svém nynějším životním stylu a chystaném koncertu k padesátinám.
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Druhým hostem bude Zuzana Mauréry, která má zkušenosti z herectví, zpěvu i moderování. Kraus se přitom nezastaví jen u její profese. Zaujme ho také její svérázné dělení mužů na „košilaté vlasáče a holohlavé tričkaře“. Herečka má navíc za sebou poněkud neobvyklou studijní cestu. Věnovala se totiž výpočetní technice, což je na ženu přece jen trochu netypické. Vedle toho se pochlubí také sérií vánočních koncertů, na které se podle svých slov velmi těší.
Foto: Se souhlasem TV Nova, Zuzana Mauréry v Show Jana Krause Fürstová, umělkyně, která obědvala s královnou
Závěr večera bude patřit Míle Fürstové. Výtvarnice se do pořadu vrací po letech a tentokrát má co vyprávět. Její práce se dostala například na obal alba skupiny Coldplay a setkala se také s britskou královnou. Na dřívější návštěvu studia naváže i vzpomínka na její porod.
„Je to tak, pan Kraus mi nastartoval porod,“ zavzpomíná Fürstová se smíchem. Výtvarnice zároveň představí plánovanou výstavu v Obecním domě.
Tady se dočká překvapení i samotný moderátor. Kraus od ní totiž dostane její grafiku a s typickým nadhledem jí poděkuji se slovy, že je hodná. V závěru komicky dodá:
„Já vás sbírám, teď jsem začal.“ Večer, kde se vážná témata míchají s humorem
Kraus si tentokrát vezme na mušku také vlastní školní vzpomínky. Přizná, že školu neměl rád a často raději sledoval dění za oknem. I zdánlivě obyčejné téma pak dokáže proměnit v komentář k tomu, co člověk čte v médiích. Show Jana Krause zkrátka pokračuje i tento podzim jako pravidelná talkshow plná humoru, v níž se střídají známé osobnosti z různých oborů. Diváci ji mohou sledovat v televizním vysílání Primy i s předstihem na prima+.
Autorský text redakce In-Lifestlye na základě podkladů od FTV Prima
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Příští díl Show Jana Krause přivítá mimořádně zajímavé hosty: Řešit se bude móda, zdraví i umění byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.