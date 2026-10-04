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V opraveném domě na Starém náměstí v Sokolově vznikne infocentrum a pět bytů

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Město Sokolov dokončilo opravu domu číslo 133 na Starém náměstí. Bude v něm nové infocentrum a v horních podlažích pět nestandardních bytů. Přestavba domu, který město koupilo, stála okolo 30 milionů korun. Dům se ještě bude dovybavovat.
V opraveném domě na Starém náměstí v Sokolově vznikne infocentrum a pět bytů

V opraveném domě na Starém náměstí v Sokolově vznikne infocentrum a pět bytů

Zdroj: Sokolov
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 04.10.2026 08:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

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