V opraveném domě na Starém náměstí v Sokolově vznikne infocentrum a pět bytů

V opraveném domě na Starém náměstí v Sokolově vznikne infocentrum a pět bytůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
V opraveném domě na Starém náměstí v Sokolově vznikne infocentrum a pět bytůZdroj: Sokolov
Článek byl publikován 04.10.2026 08:02
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