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Soused rozdělal otevřený oheň těsně u vašeho plotu. Porušení požární vzdálenosti a imise kouře řeší hasiči i zákon

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Podzimní opékání buřtů nebo posezení u ohně na zahradě se může rychle změnit v sousedský spor. Pokud soused umístí ohniště metr od vašeho dřevěného plotu a vítr žene kouř a jiskry do oken, porušuje požární předpisy i občanský zákoník.
Otevřený oheň hořící na trávníku zahrady v blízkosti dřevěného plotu a stromů

Otevřený oheň hořící na trávníku zahrady v blízkosti dřevěného plotu a stromů

Zdroj: Des Blenkinsopp / Wikimedia / CC BY-SA 2.0
Doba čtení 9 min

Článek byl publikován 04.10.2026 07:37

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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