Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Američan má monstrózní předloktí a tlapy jako medvěd. Facku byste od něj dostat nechtěli

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Americký šampion v páce Jeff Dabe budí pozornost už při podání ruky. Má obvod předloktí kolem 20 palců, tedy zhruba 51 centimetrů, a z virální kuriozity udělal sportovní značku.
Američan má monstrózní předloktí a tlapy jako medvěd. Facku byste od něj dostat nechtěli

Američan má monstrózní předloktí a tlapy jako medvěd. Facku byste od něj dostat nechtěli

Zdroj: International Federation of Arm Wrestling
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 04.10.2026 06:30

Reklama
Další články z MMAMAG.cz
Krutý konec slavného rváče, který se představil i v Oktagonu. Travis Fulton se ve vězení oběsil
Krutý konec slavného rváče, který se představil i v Oktagonu. Travis Fulton se ve vězení oběsil
Procházka vs. Pereira: obrovská rivalita plná respektu
Procházka vs. Pereira: obrovská rivalita plná respektu

Jiří Procházka a Alex Pereira nikdy nestavěli rivalitu na laciné nenávisti. Jejich souboje přesto patří k...

Khabib odešel bez porážky. UFC ztratilo krále, kterého nikdo nezlomil
Khabib odešel bez porážky. UFC ztratilo krále, kterého nikdo nezlomil

Khabib Nurmagomedov ukončil kariéru s bilancí 29-0 a pověstí šampiona, který soupeře dusil tlakem. Jeho...

Viktor Pešta prošel UFC i PFL. V Evropě se stal šampionem
Viktor Pešta prošel UFC i PFL. V Evropě se stal šampionem

Viktor Pešta patřil k prvním Čechům v UFC, později získal titul OKTAGONu a prošel PFL i KSW. Jeho kariéra...

Titulový zápas v MMA není jen delší. Pět kol mění přípravu i taktiku
Titulový zápas v MMA není jen delší. Pět kol mění přípravu i taktiku

Běžný profesionální zápas může skončit po 15 minutách, titulový duel často trvá až 25. Deset minut navíc...

Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

Všechny články tohoto autora →
MMAMAG.cz
Další články z kategorie Bojové sporty
Zobrazit více
SportBojové sporty
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.