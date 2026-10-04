Petr Pavel zavítal mezi seniory: Prezident před všemi zmínil moudro, na které bychom nikdy neměli zapomenout

Prezident Petr Pavel na Pražském hradě vyznamenal 25 seniorů, kteří i přes vyšší věk pořád něco dělají pro své okolí.
Na In-Lifestyle jsme tentokrát nesledovali jen další zdvořilé setkání k Mezinárodnímu dni seniorů, jakých bývá na podzim plno. Pavel mluvil o stereotypech, o tom, že starší lidé se mohou stát snadným terčem zneužívání, ale také o seniorech, kteří se i přes svůj věk vyznají v technologiích a nenechají se nachytat na první líbivou nabídku.
Na Hrad přišli lidé, pro které věk není konečná
Podle iDNES.cz prezident ocenil dobrovolníky, osobnosti z komunitního života i lidi, kteří podporují mezigenerační spolupráci. Pozvání dostalo 25 seniorů z různých regionů. Byla mezi nimi také Ludmila Bartáková, která 17. listopadu oslaví 100. narozeniny. Na Hrad dorazil například i Jiří Eichner, čtyřiaosmdesátiletý zakladatel novodobé Staré gardy kuchařů a cukrářů ČR, s více než šedesáti lety praxe v oboru.
Pavel ve svém projevu poznamenal, že sám sebe ve 64 letech řadí do kategorie „raný stařík“. Řekl to s nadsázkou, ale navázal na vážnější téma: stáří se často spojuje hlavně s nemocemi, ztrátou soběstačnosti a užším prostorem pro běžný život. U mnoha lidí přitom věk na papíře vypovídá jen část příběhu.
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Kdy je člověk starý? Jedna přesná čára se nakreslit nedá
WHO dlouhodobě připomíná, že žádná univerzální definice stáří nepostihne přesně zdravotní stav, kondici ani míru soběstačnosti konkrétního člověka. Dva lidé se stejným rokem narození mohou žít úplně jinak. Jeden chodí po horách, druhý má problém vyjít do druhého patra. Je to hodně individuální a záleží to na mnoha faktorech.
A jak je to u nás? Podle publikace ČSÚ tvoří senioři v české populaci stále výraznější skupinu a jejich podíl dlouhodobě roste. Mění se tím i samotný pohled na stáří. Už nejde o okrajovou životní fázi malé části společnosti, ale o zkušenost, která se dotýká milionů lidí, jejich partnerů, dětí i vnuků.
Samotný věk ale pořád neříká všechno. Hodně záleží na tom, v jakém prostředí člověk stárne a jakou má kolem sebe podporu. Prezident na Hradě zmínil i méně příjemnou stránku věci: starší lidé se stávají cílem podvodníků a někdy také levných politických slibů. To není drobnost někde na okraji. S rostoucím počtem seniorů nabývá na významu finanční gramotnost, orientace v digitálním světě i obyčejná opatrnost při telefonátech a nabídkách služeb.
Prezidentský pár se seniory setkává i mimo Pražský hrad
Podobné téma se přitom v programu prezidentského páru neobjevilo poprvé. Petr Pavel a Eva Pavlová se se seniory setkávali také během návštěv českých regionů. Před časem například společně zavítali do Domova seniorů TGM v Berouně, kde debatovali přímo s jeho klienty.
Eva Pavlová se seniorům věnovala také letos na jaře. Při návštěvě Pardubického kraje navštívila Domov u fontány v Přelouči, který poskytuje sociální a pobytové služby seniorům včetně specializované péče o lidi s Alzheimerovou nemocí a dalšími typy demence. Zajímala se tam mimo jiné o nové komunitní centrum a setkala se s vedením zařízení.
Taková setkání ukazují, že téma stárnutí není jen o čísle v občance. Do hry vstupuje také to, jestli má člověk kolem sebe lidi, se kterými může zůstat aktivní, jestli má možnost rozhodovat o svém životě a jaké podmínky mu společnost nabídne. U někoho může znamenat aktivní stáří dobrovolnictví nebo práci v komunitě, jiný potřebuje především bezpečné prostředí a odpovídající péči.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Prezident Pavel zavítal mezi seniory: Promluvil o stárnutí i o tom, že věk nemusí nic znamenat byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.