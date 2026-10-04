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Miliardář Lukačovič přivítá do své sbírky další legendární letadlo, britský Spitfire

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Miliardář a majitel Seznam.cz Ivo Lukačovič (foto) již brzy na svém letišti Točná u Prahy oficiálně přivítá další přírůstek do vlastní sbírky historických letadel - legendární britskou stíhačku Supermarine Spitfire MK.IXe, jedno z nejlepších stíhacích letadel druhé světové války. A letoun, na kterém bojovali i českoslovenští piloti.
Miliardář Lukačovič přivítá do své sbírky další legendární letadlo, britský Spitfire

Miliardář Lukačovič přivítá do své sbírky další legendární letadlo, britský Spitfire

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 04.10.2026 08:07

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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