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České hráčky se zastávají ponížené Siniakové. V Americe se k ní zachovali bez respektu, stěžuje si Šafářová

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Světová deblová jednička musela na US Open hrát kvalifikaci smíšené čtyřhry. Lucie Šafářová to označila za „hrozně bez respektu“.
České hráčky se zastávají ponížené Siniakové. V Americe se k ní zachovali bez respektu, stěžuje si Šafářová

České hráčky se zastávají ponížené Siniakové. V Americe se k ní zachovali bez respektu, stěžuje si Šafářová

Zdroj: ATP Tour
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 04.10.2026 07:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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