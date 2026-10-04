České hráčky se zastávají ponížené Siniakové. V Americe se k ní zachovali bez respektu, stěžuje si Šafářová

Kateřina Siniaková má ve vitríně všechno, co může deblistka získat. Grandslamové tituly, olympijské zlato, první místo žebříčku WTA ve čtyřhře. Přesto letos v srpnu seděla v šatně na US Open s vědomím, že musí odehrát dva kvalifikační zápasy navíc, jen aby se s partnerem Henrym Pattenem vůbec dostala do hlavního pole mixu. Světová jednička v kvalifikaci. Bývalá finalistka Roland Garros Lucie Šafářová to sledovala z Prahy a rozhodla se promluvit.
Co přesně řekla Šafářová, a kdo se přidal
V pořadu KANÁR+ na CANAL+ Sport Šafářová nešetřila slovy. „Přišlo mi hrozný na US Open, jak jí dali do kvalifikace mixu,“ řekla a dodala, že vůči tenisu jako sportu je to „hrozně bez respektu“. Pojmenovala i hlubší problém: Siniaková „není tou celebritou jako jsou singlistky“, a proto se s ní zachází jinak.
Vedle ní seděla Klára Suchoňová, která přisadila ještě ostřeji. „Je naprosto fenomenální… co dokázala, je neskutečný,“ prohlásila a rozhodnutí organizátorů nazvala „absolutní nespravedlností“. Obě ženy přitom nereagovaly na jeden izolovaný incident. Už po loňském ročníku US Open se k tématu veřejně vyjádřily Karolína Muchová, Barbora Krejčíková, Markéta Vondroušová i Linda Nosková, všechny shodně říkaly, že Siniaková měla v mixu hrát. Letos se problém vrátil. A vrátil se hůř.
Jak funguje systém, který jedničku posílá do kvalifikace
Formát smíšené čtyřhry na US Open v roce 2026 vypadal takto: hlavní pole tvořilo šest přímo nasazených dvojic a osm držitelů divokých karet. Vedle toho existovala osmipárová kvalifikace, do které se hráči dostávali podle nejlepší kombinace singlového nebo deblového žebříčku.
Klíčové slovo je „nebo“. V praxi to znamenalo, že hlavní soutěž zaplnily především singlové hvězdy, Sabalenková, Djokovič a další jména, která prodávají lístky. Siniaková s Pattenem, oba deblové světové jedničky, skončili v kvalifikaci. Paradox je zřejmý na první pohled: turnaj, který nese v názvu slovo „doubles“, upřednostnil singlový marketing před deblovou excelencí.
Po kritice kolem ročníku 2025 US Open sice přidalo kvalifikační cestu pro deblisty, drobný ústupek. Jádro formátu ale zůstalo beze změny. Hlavní pole stále patří těm, kdo táhnou televizní čísla.
Siniaková to ví. A říká to nahlas
Sama Siniaková po postupu z kvalifikace nevolila diplomatický jazyk. Když se jí moderátor zeptal, co jí ještě chybí, ironicky odpověděla, že „očividně ještě hodně“, když pořád musí hrát kvalifikaci. V rozhovoru pro Tenisový svět pak řekla větu, která celou kauzu shrnuje přesněji než cokoliv jiného: US Open jde podle ní víc o exhibici, zábavu, peníze a prodej lístků než o to, aby hráli nejlepší. Dodala, že ani případné vítězství by na systému nic nezměnilo.
Nejde přitom jen o New York. Šafářová v pořadu KANÁR+ zmínila i nedávný turnaj v Pekingu, kde Siniaková hrála zápas se světovou sedmičkou Svitolinovou na Brad Drewett Courtu, aréně s kapacitou zhruba dvou tisíc diváků. Ve stejný den dostala Leylah Fernandezová, v žebříčku kolem 26. místa, čtyřtisícový Moon Court. A Belinda Bencicová se Zacharovovou, hráčkou kolem 110. příčky, hrály na desetitisícovém Lotus Courtu. Žádné oficiální vysvětlení pořadatelů se nepodařilo dohledat. Logika ale ukazuje jedním směrem: o přidělení kurtů rozhoduje komerční atraktivita, ne sportovní váha zápasu.
Systémový problém, ne osobní křivda
Síla celého příběhu spočívá v tom, že nejde o stížnost outsidera. Siniaková splnila doslova všechno, co může deblistka splnit. A přesto jí tenisový byznys opakovaně dává najevo totéž: singl prodává, debl ne. Šafářová, Suchoňová, Muchová, Krejčíková, Vondroušová, Nosková, to není náhodný výčet frustrovaných komentátorek. Je to podstatná část české tenisové elity, která pojmenovává strukturální nerovnováhu.
Změnit ji bude těžké. Znamenalo by to vrátit smíšené čtyřhře normální grandslamový formát, dát přímou účast podle deblového výkonu a plánovat kurty i vysílání podle sportovní relevance, ne podle prodejnosti jmen. Dosavadní vývoj ale ukazuje spíš kosmetické úpravy než skutečný posun.
Siniaková mezitím hraje dál. Kvalifikaci vzala, protože v New Yorku stejně zůstávala. Ale její slova, „je vidět, kdo je pro koho jak důležitý“, visí ve vzduchu jako otázka, na kterou tenisové instituce zatím neodpověděly.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Matěj Pokorný