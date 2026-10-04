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Dnes je to jen těžké retro po prarodičích. Za socialismu ale rytmický klapot tohoto stroje děsil tajnou policii

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Cinknutí zvonku na konci řádku, energické švihnutí řádkovací pákou a věčný boj se zasekávajícími se typovými pákami. Mechanické psací stroje Consul z národního podniku Zbrojovka Brno představovaly vrchol československé jemné mechaniky. Sloužily v kancelářích národních výborů, pomáhaly studentům psát diplomové práce a v nočních hodinách se stávaly nebezpečným nástrojem disentu, na němž přes vrstvy kopírovacích papírů vznikaly samizdatové edice zakázaných autorů.
Pohled na mechanický psací stroj Consul s českou klávesnicí, válcem na papír a typickým hranatým šasi v kufříkovém provedení.

Pohled na mechanický psací stroj Consul s českou klávesnicí, válcem na papír a typickým hranatým šasi v kufříkovém provedení.

Zdroj: Jiří Sedláček / wikimedia 3.0
Doba čtení 9 min

Článek byl publikován 04.10.2026 07:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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