Pittsburgh vedl o čtyři góly. Montreal mu během posledních 68 sekund málem ukradl celý zápas

Pittsburgh vedl o čtyři góly. Montreal mu během posledních 68 sekund málem ukradl celý zápasPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Foto ilustrační: Pittsburgh Penguins vs. Montreal Canadiens, r. 2024
Článek byl publikován 04.10.2026 07:42
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