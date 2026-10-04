Září není konec sezóny, ale její druhý začátek. Šest druhů zeleniny, které stihnete zasít a ještě letos sklízet

S blížícím se koncem léta si mnozí zahrádkáři možná myslí, že je čas pověsit zahradnické rukavice na hřebík. Září je však fantastickým měsícem pro výsev a pěstování mnohé čerstvé zeleniny, kterou lze uchovat na zimu, přidat do svěžích podzimních salátů nebo použít do různých pokrmů.
Cibule: Pro zelenou úrodu
Cibuli lze s úspěchem vysadit na podzim – v takovém případě vám poskytne chutné zelené výhonky. Ty lze použít do různých pokrmů a je možné je i konzervovat pro zimní použití. Jak na výsadbu?
Vyberte si na zahradě dobře odvodněnou plochu. Vysaďte sadbu nebo semena cibule asi 1 cm hluboko a 2 cm od sebe. Půdu udržujte trvale vlhkou, ale ne přemokřenou. Zelené výhonky sklízejte, jakmile dosáhnou požadované výšky, obvykle během několika týdnů. Špenát: oblíbený podzimní pokrm
Chcete-li se v říjnu těšit z bohaté úrody výživného
špenátu, začněte s výsevem semen na začátku září. Špenát je chladnomilná plodina, které se daří při nižších teplotách a snese i mírné mrazíky. Vyberte si na zahradě slunné nebo částečně zastíněné místo. Vysejte semena a pro optimální klíčení udržujte půdu trvale vlhkou. Sazenice prořeďte, abyste zajistili dostatečné rozestupy pro zdravý růst. Sklízejte mladé listy, jakmile dosáhnou vhodné velikosti, a ponechte středové listy pro další růst. Zdroj fotografie: Depositphotos Vhodné rostliny vybírejte podle nároků na živiny i podle toho, jakým způsobem půdu na záhonku využívají Salát: Odolný podzimní společník
Salát, zejména chladnomilné odolné odrůdy, je vynikající volbou pro podzimní výsadbu. Jednou z takových odrůd je i „Romaine“ nebo „Cos“. Tyto druhy snesou i nižší teploty, a to až do -5 °C.
Rukola alias chutná roketa
Rukola, známá také jako roketa, je další zelenou rostlinou odolnou vůči chladu, které se může dařit i na podzim. Chcete-li rukolu úspěšně pěstovat i v září, postupujte takto:
Vyberte slunné místo s dobře propustnou půdou. Vysejte semena rukoly přímo na záhon a rozmístěte je asi 2 cm od sebe. Půdu udržujte trvale vlhkou, ale ne přemokřenou. Listy rukoly sklízejte, jakmile dosáhnou požadované velikosti, obvykle do několika týdnů po výsadbě. Zdroj fotografie: Foto: Pixabay Na podzim je možné vysévat například cibuli, špenát nebo kopr Kopr: Voňavá podzimní bylina
Kopr je všestranná bylina, kterou lze pěstovat na podzim pro čerstvou zásobu jejích aromatických listů a semen. Postupovat můžete podobně jako při výsevu rukoly.
Pažitka: Bylinka milující podzim
Pažitka je odolná bylina, kterou lze pěstovat na podzim a dokonce i během mírné zimy. A pokud jí necháte během následujícího roku vykvést, sama se vám na záhonku vysemení.
A nezapomeňte tak na to, že na podzim je ten správný
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Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři