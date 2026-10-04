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„Místo s opravdovým kouzlem.“ Realiťák prodává chalupu, kde došlo k brutální vraždě

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Prodat chalupu v Heřmanicích u Žandova na Českolipsku se pokouší jeden z realitních makléřů. V inzerátu ji představuje jako „Místo s opravdovým kouzlem, klidem a atmosférou tradičního venkovského bydlení.“ V chalupě přitom došlo v roce 2022 k vraždě a pachatelka se tam zbavila i těla.
„Místo s opravdovým kouzlem.“ Realiťák prodává chalupu, kde došlo k brutální vraždě

„Místo s opravdovým kouzlem.“ Realiťák prodává chalupu, kde došlo k brutální vraždě

Zdroj: Petr Linhart
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.10.2026 07:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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