Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Šanci na výskyt ischemické cévní mozkové příhody si lidé sami zvyšují. Jedná se o kouření i alkohol

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Ischemická cévní mozková příhoda je jedním ze tří typů mrtvice. Pokud není léčena včas, může mít fatální dopady na vaše zdraví nebo způsobit smrt.
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.10.2026 07:53

Reklama
Další články z Zdravestravovani.eu
Přebytečná voda v organismu představuje vážný problém. Zbavte se jí pomocí běžně dostupných potravin
Přebytečná voda v organismu představuje vážný problém. Zbavte se jí pomocí běžně dostupných potravin
Hořčičný olej je věrným spolubojovníkem v zápase o lidské zdraví. Podporuje růst vlasů, zdraví pokožky a zlepšuje průtok krve
Hořčičný olej je věrným spolubojovníkem v zápase o lidské zdraví. Podporuje růst vlasů, zdraví pokožky a zlepšuje průtok krve

Hořčičný olej, který se vyrábí ze semen hořčice, je běžnou součástí indické kuchyně, ale skvěle se hodí...

Nadměrná konzumace kávy má na tělo daleko větší vliv, než si většina lidí připouští. Může vést až k nepříjemným zdravotním problémům
Nadměrná konzumace kávy má na tělo daleko větší vliv, než si většina lidí připouští. Může vést až k nepříjemným zdravotním problémům

Pro mnoho lidí se stala káva nepostradatelnou součástí života. Lahodný šálek silného espressa si dopřává...

Sádlo nemusí při střídmé konzumaci zdraví škodit. Důležité je dodržet několik zásad a nepřekračovat rozumné množství
Sádlo nemusí při střídmé konzumaci zdraví škodit. Důležité je dodržet několik zásad a nepřekračovat rozumné množství

Zdravý životní styl dnes provozuje spousta lidí. Přivede jim do života nejen pohodu a energii, ale také...

Vysoký tlak se rozvíjí bez bolesti a může vážně poškodit zdraví. Jeho zdravější hodnoty podpoří i běžné potraviny ze spíže
Vysoký tlak se rozvíjí bez bolesti a může vážně poškodit zdraví. Jeho zdravější hodnoty podpoří i běžné potraviny ze spíže

Vysoký krevní tlak neboli hypertenze trápí takřka polovinu populace ve středním věku, mezi seniory toto...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...

Všechny články tohoto autora →
Zdravestravovani.eu
Další články z kategorie Zdraví
Zobrazit více
Ženské centrumZdraví
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.