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Herecký objev století slaví 70. Christoph Waltz zachránil Tarantina, jenž chtěl Hanebné pancharty odpískat

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Nikdo si neumí vychutnat jablečný štrůdl se šlehačkou a cigaretkou tak jako on. Když Rakušan Christoph Waltz roku 2009 předstoupil na scénu v Tarantinových Hanebných panchartech za znění Beethovenovy skladby Pro Elišku, kinematografie přivítala nejen legendárního zloducha Hanse Landu, ale i dekády neobjeveného evropského herce, jenž se přes noc stal hvězdou mezikontinentální. K jeho sedmdesátinám si přečtěte stručnou historii toho, jak Tarantino svůj „nejlepší scénář“ málem odpískal a zachránil ho právě Waltz, pro roli nacistického lovce Židů evidentně zrozený.
Herecký objev století slaví 70. Christoph Waltz zachránil Tarantina, jenž chtěl Hanebné pancharty odpískat

Herecký objev století slaví 70. Christoph Waltz zachránil Tarantina, jenž chtěl Hanebné pancharty odpískat

Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 04.10.2026 08:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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