Princezna Kate zazářila na ragbyovém stadionu: Její sako a náušnice ohromily módního stylistu i čtenářky

Princezna Kate opět dokázala, že i jednoduchý outfit může přitáhnout pozornost. Na charitativní akci ve West Yorkshire vynesla své oblíbené zelené sako a diamantové náušnice, které už dobře znají její příznivci.
Princezna Kate opět ukázala, že k elegantnímu outfitu nepotřebuje okázalé róby ani množství doplňků. Na konci září vyrazila společně s princem Williamem do West Yorkshire, kde během jediného dne navštívili hned dvě rugbyová místa. Naši pozornost tentokrát nepřitáhla jen samotná návštěva, ale hlavně outfit princezny z Walesu. Kate sáhla po osvědčených kouscích ze svého šatníku a znovu oblékla tmavě zelené sako Ralph Lauren. Na In-Lifestyle nás zajímalo i to, jak se její look líbil našim čtenářkám.
Zelené sako znovu v hlavní roli
Princezna Kate s princem Williamem sdíleli na svém instagramovém profilu záběry z návštěvy Leedsu a nedalekého Wakefieldu. Nejprve zamířili na Headingley Rugby Stadium, kde se setkali s vedením klubu Leeds Rhinos a mladými hráči zapojenými do rozvojového programu. Kate, která je patronkou Rugby Football League, se zajímala také o to, jak místní ragbyové aktivity pomáhají komunitě. Poté se přesunuli do Wakefieldu, kde překvapili ragbyovou legendu Kevina Sinfielda po dokončení třetího dne jeho charitativní výzvy 7 in 7. Ta je věnovaná podpoře lidí s onemocněním motorického neuronu a připomíná jeho zesnulého spoluhráče Roba Burrowa.
Na celodenní program, který měl sportovní i charitativní rozměr, Kate nezvolila nic přehnaně slavnostního. Naopak, vsadila na jednoduchou kombinaci černé a tmavě zelené. Princezna Kate oblékla černé široké kalhoty, černý top a přes ně výrazné tmavě zelené dvouřadé sako Ralph Lauren. Sáhla tak po osvědčeném kousku ze svého šatníku, který už měla na veřejnosti v srpnu během Commonwealth Games v Glasgow.
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Oblíbené kalhoty a šperk, který Kate nosí už roky
Černé kalhoty pocházejí dle webu Marie Claire od návrháře Rolanda Moureta a jde o model Axon se širokými nohavicemi. Kate je poprvé vynesla už v roce 2021, takže i v tomto případě sáhla po osvědčeném kousku. Jednoduchý černý top potom nechala téměř bez pozornosti a hlavní roli přenechala zelenému saku. Celý model doplnila černými koženými botami. Šlo pravděpodobně o obuv značky Gianvito Rossi.
Výrazným detailem ale byly šperky. Kate opět vytáhla své diamantové náušnice Empress od britské značky Mappin & Webb. Ty přitom rozhodně nepatří k novinkám v její šperkovnici. Poprvé je veřejnost zaznamenala už v roce 2015 při křtinách princezny Charlotte a od té doby se k nim princezna z Walesu opakovaně vrací. Design kolekce Empress vychází z archivních motivů značky a tyto náušnice patří v repertoáru Kate k nejčastěji nošeným šperkům.
Stylista ocenil vyváženost outfitu
Právě kombinace výraznějšího saka, širokých černých kalhot a jemně se třpytících diamantových náušnic vytvořila podle našeho módního stylisty Tomáše Janků velmi vyvážený celek. „Kate umí pracovat s tím, že výraznější kousek nechá vyniknout a zbytek outfitu drží při zemi. Tmavě zelené sako je v tomto případě dominantou, ale černá ho nijak neruší. Naopak vytváří elegantní základ,“ hodnotí pro In-Lifestyle její outfit Janků. Podle něj Kate zároveň ukázala, že opakované nošení oblíbených kousků nemusí působit nudně.
„V tomto případě navíc funguje i změna barevné kombinace. Zatímco při předchozím vynesení působilo zelené sako díky světlejšímu outfitu uvolněněji, černé kalhoty a top mu tentokrát dávají výrazně sofistikovanější charakter. Navíc široké kalhoty vytvářejí delší siluetu a kratší, strukturované sako ji drží v rovnováze,“ zhodnotil dále Janků. Výrazné náušnice pak podle něj plní funkci šperku, který outfit doplní, aniž by soupeřil s hlavním prvkem.
Jak dopadla naše anketa
A jak se model líbil našim čtenářkám? Rozhodli jsme se jejich názor zjistit prostřednictvím e-mailové ankety. Rozeslali jsme celkem 170 e-mailů čtenářům z naší databáze, v nichž jsme se ptali nejen na outfit princezny Kate, ale i Jitky Čvančarové ze křtu knihy Pauza pro duši, a dostali jsme 37 odpovědí, všechny od čtenářek. Z nich 28 znělo, že se jim outfit princezny Kate líbí, čtyři ho naopak označily za nepovedený a zbývajících pět jej hodnotilo jako model, který „ujde“. Zelené sako v kombinaci s černými kalhotami a šperky tak u našich čtenářek převážně zabodovalo.
V odpovědích se přitom opakovalo hlavně ocenění jednoduchosti. Zde je několik nejzajímavějších postřehů:
„Je to pěkně elegantní, ale ne přehnaně slavnostní, ke Kate mi to sedí vlastně víc než načančané róby.“ – čtenářka Jitka. H.
„Kate má takovou schopnost, že zvládne i obyčejnou kombinaci černé a saka povýšit na něco víc, podle mě to souvisí s jejím charisma.“ – čtenářka Kamila O.
„Jako barevně je to dobrý, ale střih kalhot se mi nelíbí. Hlavně při tom jednom pohledu zezadu to dělá takovou divnou linii.“ – čtenářka Anna P.
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Jak se vám líbí princezna Kate na stadionu?
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Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Princezna Kate zazářila na ragbyovém stadionu: Její sako a náušnice ohromily stylistu i čtenářky byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.