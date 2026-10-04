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Rododendron nasadil pupeny? Žádná chyba, na jaro se chystá už před zimou

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Rododendron už má na větvích pořádné pupeny, a přitom má přes sebou ještě celou zimu. Není divu, že mohou působit trochu nepatřičně. Neznamenají ale, že keř zmátlo počasí a chystá se předčasně vykvést. Ve skutečnosti je to přesně naopak. Rododendron má svůj náskok dobře spočítaný. Květní pupeny pro příští sezonu si zakládá už během léta […]
Pupeny jsou poměrně snadno mechanicky poškoditelné. U keře stojícího u cesty nebo terasy dejte při podzimním úklidu pozor na hrábě, košťata i manipulaci s větvemi. Ulomený koncový květní pupen už rododendron do jara jednoduše nenahradí

Pupeny jsou poměrně snadno mechanicky poškoditelné. U keře stojícího u cesty nebo terasy dejte při podzimním úklidu pozor na hrábě, košťata i manipulaci s větvemi. Ulomený koncový květní pupen už rododendron do jara jednoduše nenahradí

Zdroj: Pexels
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 04.10.2026 07:52

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Home-in-Cube

HomeInCube.cz přináší inspiraci ze světa bydlení, interiérového designu a architektury. Nahlíží do zajímavých bytů a domů, představuje nápady pro kuchyně, koupelny, ložnice i další části interiéru a ukazuje, jak lze propojit estetiku s praktickým každodenním fungováním. Vedle designových trendů a...

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