Rododendron nasadil pupeny? Žádná chyba, na jaro se chystá už před zimou

Rododendron už má na větvích pořádné pupeny, a přitom má přes sebou ještě celou zimu. Není divu, že mohou působit trochu nepatřičně. Neznamenají ale, že keř zmátlo počasí a chystá se předčasně vykvést. Ve skutečnosti je to přesně naopak. Rododendron má svůj náskok dobře spočítaný. Květní pupeny pro příští sezonu si zakládá už během léta a do zimy vstupuje s budoucími květy dávno připravenými. Jejich současný vzhled navíc může leccos prozradit o tom, jak bohatě bude keř na jaře kvést. Jarní kvetení začíná už v létě předchozího roku
Rododendron nečeká s tvorbou květů až na první teplé jarní dny. Květní pupeny pro následující sezonu začíná zakládat už koncem léta a postupně je vyvíjí. Do zimy proto vstupuje s budoucími květy připravenými v ochranných pupenových šupinách. Přes zimu zůstávají v klidovém stavu a teprve na jaře pokračují ve vývoji.
Na příštím kvetení se tak do značné míry pracuje už v létě až do podzimu. A právě tehdy může rododendronu udělat problém delší období bez deště. Při nedostatku vody bývá tvorba květních pupenů slabší a některé se nemusejí správně vyvinout. Odkvetlý keř proto není dobré přestat zalévat a všimnout si ho znovu až na jaře. Zvlášť důkladně kontrolujte půdu pod velkými keři. Hustá koruna může část deště zachytit a slabší srážky se ke kořenům vůbec nemusejí dostat. Zdroj: Unsplash Květní pupen není totéž co listový
Při bližším pohledu navíc zjistíte, že pupeny na rododendronu nevypadají všechny stejně. Ty, z nichž se mají rozvinout květenství, bývají zpravidla výraznější, silnější a zakulacenější. Vegetativní pupeny, ze kterých vyrostou nové výhony a listy, jsou naopak obvykle menší a štíhlejší. Rozdíl se dobře hledá právě na podzim, kdy už jsou pupeny celkem vyvinuté. Pokud má keř na koncích větví nápadně baculaté pupeny, není důvod je odstraňovat ani se obávat, že rostlinu zmátlo teplé počasí. Díváte se v podstatě na příslib příštího jara.
Současně můžete zjistit, proč některý rododendron každoročně vytvoří spoustu zeleně, ale kvete jen spoře. Jestliže převažují drobné vegetativní pupeny, problém nevzniká až na jaře. Příčinu je třeba hledat v podmínkách, které měl keř během předchozí vegetační sezony. Roli může hrát sucho v době zakládání poupat, nevhodné stanoviště nebo příliš hluboký stín. Pupeny mohou být na jednom keři různě velké. Nemusí to hned znamenat problém. Jejich velikost se liší podle kultivaru a také podle toho, zda jde o květní, nebo vegetativní pupen. Podezřelý je spíš pupen, který se oproti ostatním začne scvrkávat, hnědnout nebo odumírat. Zdroj: Pexels S nůžkami teď raději opatrně
Podzimní řez rododendronu má jednu jednoduchou nevýhodu: spolu s větví snadno odstřihnete i květy, na kterých rostlina pracovala několik měsíců. Keře navíc většinou pravidelný řez vůbec nepotřebují. Odstraňují se především poškozené či odumřelé větve, případně se upravují přerostlé rostliny. Pokud potřebujete rododendron zmenšit nebo vytvarovat a zároveň nechcete přijít o další sezonu kvetení, vhodnější chvíle přichází po odkvětu. Keř pak ještě dostane čas vytvořit nové výhony a založit pupeny pro další rok. Pozdní letní nebo podzimní tvarování už může znamenat, že si část příštích květů jednoduše ustřihnete. Ačkoliv se to nezdá, zima je v některých oblastech téměř za rohem. Sníh poté z keře neshazujte za každou cenu. Lehká sněhová pokrývka rostlině nevadí. Problémem může být až těžký mokrý sníh, který větve rozevírá nebo láme. Ten je lepší opatrně setřást, ideálně dříve, než přimrzne. Zdroj: Pixabay Na podzim není největším problémem mráz, ale sucho
Pohled na pupeny před zimou může svádět k otázce, zda je není potřeba nějak chránit. U běžných mrazuvzdorných rododendronů pěstovaných na vhodném místě to zpravidla nutné není. Mnohem užitečnější je zajistit, aby keř nevstupoval do zimy s úplně vyschlým kořenovým balem.
Stálezelené rododendrony totiž neztrácejí na zimu všechny listy. Vodu tak mohou ztrácet i během chladné části roku, přičemž ze zmrzlé půdy ji kořeny nedokážou doplňovat. Pokud je podzim dlouhý a suchý, má proto smysl půdu před příchodem trvalejších mrazů připravovat a podle potřeby zalévat. Pomůže také vrstva organického mulče, například borové kůry nebo listovky. Omezuje vysychání půdy a zároveň chrání poměrně mělce uložený kořenový systém. Mulč však nenahrnujte těsně ke kmínkům a větvím keře. Zdroj info: Atlas rostlin, The Cultivation of Rhododendrons