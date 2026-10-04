Nejlepší zombie sága se završí. Ve třetí části 28 let poté očekávejte spoustu Cilliana Murphyho

Jedním z největších kasovních propadáků nynější filmové sezóny je bohužel jedno z jejích nejlépe hodnocených děl. 28 let poté: Chrám z kostí, úzce navazující na loňský zombie restart 28 let poté od Dannyho Boylea, navzdory skvělým kritikám a místy výjimečným hereckým výkonům v kinech nevydělalo. Už před premiérou ohlášený třetí díl, opět od Dannyho Boylea a scenáristy Alexe Garlanda, tudíž v Sony navenek zazdili. Britský režisér Trainspottingu ale nyní na festivalu v Curychu, kde předvádí svůj nový snímek Ink, obavy víceméně rozprášil. Trilogie se prý určitě završí a ve finálním článku si užijeme spoustu Cilliana Murphyho.
Sága započala už roku 2002 filmem 28 dní poté, jímž Boyle a Garland vpravili umírajícímu žánru poctivou injekci nejoblíbenějšího filmového viru. Sequel 28 týdnů poté z roku 2007 ale Cilliana Murphyho na scénu nevrátil a fanoušci byli v tomto ohledu zklamaní také z loňského opožděného přídavku, jímž s herci jako Ralph Fiennes, Jodie Comer a Aaron Taylor-Johnson započala moderní zombie etapa z odříznutých britských ostrovů, kde řádí také satanášský gang krutého přeživšího Jimmyho (Jack O'Connell). Jenže zatímco prvních 28 let poté loni vydělalo dost peněz, byť svým existenciálním pojetím řadu diváků zmátlo, Chrám z kostí, vznikající souběžně v režii Niy DaCosty (Candyman), už v lednovém termínu pozornost nepřitáhl.
A to i přesto, že v jeho závěru přišlo tolik očekávané a teď už snad nikterak utajované odhalení. Cillian Murphy se vrátil do světa nemrtvých, který Garland osázel podnětnou náboženskou a mravní symbolikou, a pochopitelně se směřovalo ke třetímu dílu, jímž se celý kruh uzavře. Tržby ovšem byly tak slabé, že nejistota za uplynulých devět měsíců jen sílila. Boyle mezitím vydává svůj chválený životopis Ink o Rupertu Murdochovi, který právě promoval také na Curyšském filmovém festivalu. Přirozeně se ho tam vyptávali na osud zombie trilogie a devětašedesátiletý režisér měl v zásobě dobré zprávy.
„28 Years 3, nebo jak se to nakonec bude jmenovat, vznikne, protože se na něj lidé pořád ptají,“ uklidnil Boyle švýcarské publikum. „Kdy přesně, to nevím, ale scénář už existuje – a je to velmi dobrý scénář od Alexe Garlanda,“ vyzdvihl práci letitého kolegy, jenž zrovna pro A24 chystá epickou adaptaci videohry Elden Ring. Jeho jméno pohlcuje stále větší prestiž, což se vlastně týká i Cilliana Murphyho, jenž herecky rostl právě od premiéry 28 dní poté – a před dvěma lety konečně získal také Oscara za životopis Oppenheimer. Pro někoho tedy mohlo být překvapivé, že světová hvězda se v Chrámu z kostí objevila jen na pár minut. To se ale dle Boylea v plánované trojce změní a Murphyho Jim bude mít mnohem důležitější úlohu.
„Bude v něm hodně Cilliana Murphyho,“ slíbil režisér a se smíchem dodal: „Jestli se ale ještě někdy svlékne, to nevím. Teď už má Oscara.“ Tvůrce, jenž díky hitům jako Milionář z chatrče či Sunshine dávno třímá určitou moc a nezávislost, tak jednu z nejlepších moderních trilogií snad dotáhne do kýžené podoby, kterou si nyní zaslouží. Jeho novinku Ink s Jackem O'Connellem si v kinech vychutnáte od 10. prosince a Cilliana Murphyho zase zastihnete na HBO Max, kde nově streamuje jeho oceňované menší drama Takové maličkosti.
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zdroj: Empire