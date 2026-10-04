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Nejlepší zombie sága se završí. Ve třetí části 28 let poté očekávejte spoustu Cilliana Murphyho

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Jedním z největších kasovních propadáků nynější filmové sezóny je bohužel jedno z jejích nejlépe hodnocených děl. 28 let poté: Chrám z kostí, úzce navazující na loňský zombie restart 28 let poté od Dannyho Boylea, navzdory skvělým kritikám a místy výjimečným hereckým výkonům v kinech nevydělalo. Už před premiérou ohlášený třetí díl, opět od Dannyho Boylea a scenáristy Alexe Garlanda, tudíž v Sony navenek zazdili. Britský režisér Trainspottingu ale nyní na festivalu v Curychu, kde předvádí svůj nový snímek Ink, obavy víceméně rozprášil. Trilogie se prý určitě završí a ve finálním článku si užijeme spoustu Cilliana Murphyho.
Nejlepší zombie sága se završí. Ve třetí části 28 let poté očekávejte spoustu Cilliana Murphyho

Nejlepší zombie sága se završí. Ve třetí části 28 let poté očekávejte spoustu Cilliana Murphyho

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 04.10.2026 08:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

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