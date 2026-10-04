Známka za 50 haléřů dnes stojí miliony: Pokud máte v albu tento nenápadný kousek, můžete slavit

Chybný přetisk udělal z obyčejné 50haléřové známky filatelistickou raritu. Jeden kus v roce 2024 překonal cenu čtyř milionů korun.
Na první pohled jde o obyčejný malý červený papírek, který měl kdysi hodnotu pouhých 50 haléřů. Dnes však patří mezi nejvzácnější československé známky a
jeden z dochovaných kusů se prodal za miliony korun. Za její mimořádnou cenou stojí chyba z konce 20. let minulého století. Tehdy se totiž do tiskárny dostal nesprávný arch známek, který následně dostal chybný přetisk. Většina těchto známek se navíc běžně použila na poštovních zásilkách. Chybný přetisk vytvořil filatelistický poklad
Příběh začal už v roce 1920, kdy vznikla série Osvobozená republika. Na známkách byla žena přetrhávající okovy, což mělo symbolizovat vznik nového Československa. O několik let později se poštovní správa
rozhodla využít starší zásoby a přetisknout některé známky na doplatkové. Na archy se proto dostával nápis DOPLATIT a nová nominální hodnota. Omylem se však mezi známky určené k přetisku dostal celý arch původních 50haléřových známek.
Ze starého foťáku z dob Československa se stal sběratelský poklad: Prodávají se i za 12 000 Kč
Na stovku těchto známek byl následně nanesen přetisk 50/50 h DOPLATIT, popisuje Burda-auction. Výsledkem tak byla známka, která měla původně hodnotu 50 haléřů a po přetisku měla stále hodnotu 50 haléřů. Chybu nikdo včas neodhalil a
celý arch se dostal do běžného provozu na pražskou poštu v Holešovicích. První informace o neobvyklé známce se objevila až v říjnu 1928 v časopise Český filatelista. Do roku 1931 se podařilo dohledat pouze deset kusů.
VIDEO
Dnes je z původního archu doloženo jen 17 exemplářů. Další mohly nenávratně zmizet spolu se starými dopisy a obálkami, na které byly nalepeny. Vzácnost se postupně promítla také do aukčních cen. Jeden kus se v roce 2016
prodal za více než 1,7 milionu korun, v roce 2022 cena vystoupala na 2,9 milionu. Rekord pak dle Českých novin přišel v září 2024, kdy jiný exemplář změnil majitele za neuvěřitelných 4,05 milionu korun. Na SvětěKreativity.cz jsme informovali i o další vzácné známce s Křivoklátem.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webu
Burda-auction, Českénoviny
Článek
Známka za 50 haléřů dnes stojí miliony: Pokud máte v albu tento nenápadný kousek, můžete slavit pochází z webu Světkreativity.