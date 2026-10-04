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Známka za 50 haléřů dnes stojí miliony: Pokud máte v albu tento nenápadný kousek, můžete slavit

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Chybný přetisk udělal z obyčejné 50haléřové známky filatelistickou raritu. Jeden kus v roce 2024 překonal cenu čtyř milionů korun.
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Bez popisku

Zdroj: Fotografie: -stk / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.10.2026 07:54

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Světkreativity

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